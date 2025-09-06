DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.599,33 0,59%

İZSU: Urla su kesintisi ilanında '218 saat' hatası — Gerçek süre 12.40-16.00

İZSU, Urla'da 5 mahalleyi etkileyen su kesintisinde internet sitesindeki '218 saat' hatasını açıkladı; gerçek kesinti 12.40-16.00 arası uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 15:54
İZSU: Urla su kesintisi ilanında '218 saat' hatası — Gerçek süre 12.40-16.00

İZSU'dan Urla'daki su kesintisinin süresi açıklaması

"Sistemsel hatadan dolayı 'izsu.gov.tr' adresinde kesinti, 218 saat olarak görünmüştür. Gerçek kesinti süresi, bugün 12.40 ile 16.00 arasında..."

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Urla ilçesinde beş mahalleyi kapsayan su kesintisine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İzmirgaz ekiplerinin içme suyu şebekesine zarar vermesi nedeniyle kısa süreli su kesintisinin zorunlu hale geldiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saat 12.40 itibarıyla anlık kesinti sistemine giriş ekranında yaşanan sistemsel hatadan dolayı 'izsu.gov.tr' adresinde kesinti 218 saat olarak görünmüştür. Hatanın fark edilmesini müteakip saat 13.45'te bilgilendirme ekranı düzeltilmiş olup gerçek kesinti süresi bugün 12.40 ile 16.00 arasında uygulanmaktadır."

İZSU'nun internet sitesinde ayrıca, doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından onarım çalışmasının başlatıldığı, bu nedenle ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisinin yapılacağı duyurulmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Muş Samsun'da Kamu Yatırımlarını İnceledi
2
Bilecik'ten Filistin'e Destek: İHH'den Küresel Sumud Filosu Çağrısı
3
İzmir Bayraklı'da 20 Köpeğe Sağlıksız Bakım: 2 milyon 507 bin 120 lira ceza
4
Aydın Efeler'de Zeytin Çekirdeği Nefes Borusuna Kaçtı; Yaşlı Heimlich ile Kurtarıldı
5
Çonkar: Irak ile enerji potansiyeli geçmişe göre çok daha yüksek
6
Londra'da 'Palestine Action' Destek Eyleminde Çok Sayıda Gözaltı
7
Zafer Sırakaya, Ayşenur Ezgi Eygi'yi Vefatının Birinci Yılında Andı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı