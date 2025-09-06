İZSU: Urla su kesintisi ilanında '218 saat' hatası — Gerçek süre 12.40-16.00

İZSU'dan Urla'daki su kesintisinin süresi açıklaması

"Sistemsel hatadan dolayı 'izsu.gov.tr' adresinde kesinti, 218 saat olarak görünmüştür. Gerçek kesinti süresi, bugün 12.40 ile 16.00 arasında..."

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Urla ilçesinde beş mahalleyi kapsayan su kesintisine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İzmirgaz ekiplerinin içme suyu şebekesine zarar vermesi nedeniyle kısa süreli su kesintisinin zorunlu hale geldiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saat 12.40 itibarıyla anlık kesinti sistemine giriş ekranında yaşanan sistemsel hatadan dolayı 'izsu.gov.tr' adresinde kesinti 218 saat olarak görünmüştür. Hatanın fark edilmesini müteakip saat 13.45'te bilgilendirme ekranı düzeltilmiş olup gerçek kesinti süresi bugün 12.40 ile 16.00 arasında uygulanmaktadır."

İZSU'nun internet sitesinde ayrıca, doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından onarım çalışmasının başlatıldığı, bu nedenle ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisinin yapılacağı duyurulmuştu.