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İZSU'ya Çevre İhlalleri Nedeniyle 8 Milyon 305 Bin Lira Ceza Uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İZSU'ya toplam 8 milyon 305 bin lira ceza kesti. İzmir'deki çevre denetimleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:53
İZSU'ya Çevre İhlalleri Nedeniyle 8 Milyon 305 Bin Lira Ceza Uygulandı

İZSU'ya Uygulanan Büyük Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) üzerine toplam 8 milyon 305 bin 811 lira para cezası uyguladığını duyurdu. İhlal kaynaklı ceza, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde belirlendi.

Denetimlerin Kapsamı

Bakanlık, 81 ilde devam eden denetimlerin yanı sıra, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği azaltma amacıyla da çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, İzmir Körfezi Eylem Planı çerçevesinde gemi denetimleri gerçekleştirirken, aynı anda belediyelerin ve sanayi tesislerinin arıtma sistemlerini de izliyor.

Vatandaş İhbarları Üzerine Harekete Geçildi

Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek harekete geçen ekipler, sosyal medyada paylaşılan "İzmir'de kırmızı akan dere" görüntüleri üzerine inceleme başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyu arıtma tesisinden Manda Çayı ve İzmir Körfezi'ne dökülen çamur atığının tespit edilmesiyle, İZSU'ya 1 milyon 869 bin 726 lira ceza kesildi.

Tire'deki İhlal

17 Ocak'ta Tire İlçesi'ndeki bir denetimde, Akmescit Mahallesi'nden gelen evsel atık suların arıtılmadan doğrudan Cuma Deresi'ne deşarj edildiği belirlendi. Bunun üzerine İZSU'ya 668 bin 677 lira ceza kesildi.

Diğer İhlaller ve Cezalar

  • Menemen Atıksu Arıtma Tesisi: Yapılan denetimde öngörülen standartların üzerinde deşarj tespit edildi ve 1 milyon 393 bin 755 lira ceza uygulandı.
  • Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi: Bertaraf işlemlerinin yapılmadığı belirlendi ve 1 milyon 299 bin 54 lira ceza kesildi.
  • Ödemiş Atık Su Arıtma Tesisi: Atık su girişinin tespiti sonrası 1 milyon 671 bin 844 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, çevre kirliliği nedenleriyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Eski Foça AAT'ye Üst Üste Cezalar

Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisi'nde 10 Kasım 2024'te devreye alınan Sürekli Atık Su İzleme Sistemleri'ne gelen alarm sonrası yapılan incelemede, azot ve fosfor parametrelerinin değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. Eski Foça AAT'ye, daha önceki ihlalleri nedeniyle 3 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 393 bin 755 lira ceza kesildi.

2024 Denetim Raporu

Geçen yıl İzmir'de yapılan 4 bin 936 çevre denetimi sonucunda, 207 işletmeye toplam 119 milyon 954 bin 899 lira idari ceza kesildi. 23 tesis için de faaliyet durdurma kararı alındı. Bu cezaların 16 milyon 357 bin 685 lirası İzmir Büyükşehir Belediyesine, 103 milyon 597 bin 214 lirası ise sanayi tesislerine uygulandı. 2024'te gerçekleştirilen 9 bin 196 gemi denetimi sonucunda 12 deniz aracına 961 bin 293 lira ceza kesildi.

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