İztuzu Sahili'nde caretta caretta yuva sayısı rekor seviyeye ulaştı! Koruma çalışmalarının başarısı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan ve Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen İztuzu Sahili, caretta carettaların korunması için önemli bir alan olarak öne çıkıyor. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından yürütülen koruma çalışmaları sayesinde, sahildeki caretta caretta yuva sayısı önemli bir artış gösterdi. Geçen yıl haziranda tespit edilen 400 yuvadan bu yılın aynı döneminde 700'e yükselen yuva sayısı, bölgedeki koruma çabalarının başarısını gözler önüne seriyor.



KORUMA FAALİYETLERİNİN BAŞARISI

DEKAMER Müdürü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu Sahili'nde yıllık olarak yapılan koruma çalışmalarının etkinliğine vurgu yaptı. Türkiye'nin ve Akdeniz'in en iyi korunan kumsalında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilen çalışmaların caretta carettaların popülasyonunu artırmada önemli bir rol oynadığını belirtti. Kaska, "Bu yılki artış da gösteriyor ki, koruma çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Şu ana kadar en yüksek sayı olan 750 yuvayı geçeceğimizi umuyoruz." dedi.

YUVADAN ÇIKAN YAVRULAR

İztuzu Sahili'nde yaklaşık 2 aylık kuluçka sürecinin ardından yumurtadan çıkan caretta caretta yavruları, denize doğru yolculuklarına başladı. Kaska, "Geceleri hem yumurtlama sürecini hem de yuvadan çıkan yavruların denize ulaşımını izliyoruz. Bu süreçte gözlemlediğimiz her an, koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gösteriyor." şeklinde konuştu.

Muğla'nın İztuzu Sahili, sadece Türkiye değil, dünya çapında önemli bir caretta caretta koruma alanı olarak kabul ediliyor. Sahilde yapılan çalışmalar, sadece mevcut popülasyonun korunmasına değil, aynı zamanda gelecek nesiller için de bir örnek teşkil ediyor. Bölgedeki yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ulusal kurumlar arasındaki iş birliği, sahilin ekolojik dengesini koruma konusunda önemli adımlar atmış durumda.

