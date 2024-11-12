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İzzeddin el-Kassam Tugayları: Gazze'de 10 İsrail Askeri Pusuda Öldü

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, Gazze'de düzenledikleri pusu sonucunda 10 İsrail askerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:26
İzzeddin el-Kassam Tugayları: Gazze'de 10 İsrail Askeri Pusuda Öldü

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde düzenledikleri pusu sonucunda 10 İsrail askerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Pusu Detayları

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, 10 İsrail askerinin Cibaliya'nın El-Kasasib semtinde girdikleri bir evin büyük bir patlayıcıyla havaya uçurulması sonucu etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, kurulan pusuda ölen ve yaralanan askerlerin olduğu ifade edildi.

Ölü ve Yaralı Askerler

Pusuda ölen askerlerin, İsrail ordusunun bugün duyurduğu ölen askerlerle aynı kişiler olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan, İsrail ordusu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistin direniş gruplarıyla yaşanan çatışmalar sırasında 4 askerinin öldüğünü belirtmişti. Ordu, Kfir Tugayı'na bağlı Şimşon Taburu'ndan 4 İsrail askerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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