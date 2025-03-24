İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan Çarpıcı Açıklamalar: Yeniden Başlayan Saldırılar Korkutuyor

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan Endişe Dolu Açıklamalar

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, paylaştığı görüntülerde iki İsrailli esir tarafından yapılan cesur açıklamaları kamuoyuna sundu. Esirlerden biri, "Gazze'de yeniden başlayan saldırıların hepsinin sonu olacağını" ifade ederek durumlarının ne kadar kritik olduğunu aktardı.

Esirlerin Zorlu Mücadelesi

Görüntülerde, esirler, "Düne kadar bir umutları, kimlikleri ve isimleri vardı. Şimdi ise sadece birer rakamdan ibaretiz" diyerek yaşadıkları zorlukların altını çizdi. Gazze'deki şartların ne denli insanlık dışı olduğunu vurgulayan esirlerden biri, ateşkes anlaşmasından önce yaşadıkları yiyecek ve güvenlik sıkıntılarını anlattı. "En kötüsü ne ölüydük ne de diri," dedi.

Ateşkes Umut Taşımıştı

Esir, ateşkes sonrası dönemde, Hamas unsurlarının her ihtiyacını gidermeye çalıştığını dile getirerek, "O vakit artık açlık olmayacağını hissetmeye ve nefes almaya başlamıştık" ifadelerini kullandı. Ancak, 18 Mart tarihinde İsrail'in Gazze'yi havadan vurmaya karar vermesiyle birlikte umutlarının yıkıldığını belirtti.

Serbest Bırakılan Esirlerden Yardım Çağrısı

Diğer bir esir ise serbest bırakılanların susturulmaması gerektiğini vurgulayarak gerçekleri yansıtmaları için çağrıda bulundu. Ohad isimli serbest bırakılan bir esire seslenerek, "Onlara ne yaşadığımızı neden anlatmıyorsun? Burada ne çektiğimizi sen biliyorsun," şeklinde duygusal bir tepki verdi.

Bu açıklamalar, Gazze'deki durumun ne denli tehlikeli bir hal aldığını gözler önüne sererken, esirlerin yaşadığı zorluklarla birlikte savaşın ve barışın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor.