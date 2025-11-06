İzzet Altun İlkokulu Açıldı: Çolakbayrakdar 'Eğitim için ne gerekiyorsa her zaman hazırız'

Kocasinan'da İzzet Altun İlkokulu resmen açıldı. Başkan Çolakbayrakdar, "Eğitim için ne gerekiyorsa her zaman hazırız" dedi; törene çok sayıda yetkili katıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:40
İzzet Altun İlkokulu Kayseri'de Resmen Açıldı

Kocasinan Belediyesi ve hayırsever iş birliğiyle Kayseri'ye kazandırılan İzzet Altun İlkokulunun resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitime verdikleri önemi vurgulayarak, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Eğitim için ne gerekiyorsa her zaman hazırız" dedi.

Törende kimler vardı?

İzzet Altun İlkokulu'nun Mithatpaşa Mahallesi'ndeki açılış törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, hayırsever Mehmet Altun ve ailesi, hayırsever Osman Ulubaş, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

Çolakbayrakdar'dan hayırsever vurgusu

Kayseri'nin hayırseverlikle özdeşleştiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Mehmet amcamızın Türkiye genelinde yaptığı 15 okulun 3'ü Kocasinan bölgemizdedir. Mithatpaşa Mahallemizde bulunan İzzet Altun İlkokulu'nun resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl hizmete giren bu okulun önemi ve kıymeti farklıdır; çünkü burası açılmasaydı çocuklarımızın gidebileceği başka bir okul yoktu. Küçücük yavrularımız burada sağlıkla büyüyecek, eğitim alacak ve büyüdüklerinde İzzet Altun ile Mehmet Altun amcalarını hayırla yâd edecekler. Binlerce çocuğumuz burada eğitim görecek ve dua edecek. Bu eserin hayata geçmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim yapılan bu hayırları kabul eylesin. Kamunun ihtiyaç duyduğu her noktada yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Özellikle millî eğitim konusunda daha hassas davranıyoruz. Eğitim için yapılması gereken ne varsa ben ve ekibim her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

Millî Eğitim ve valilikten teşekkür

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okulun yapılmasında hayırsever Mehmet Altun ile Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Hayırsever Avukat Mehmet Altun ve Kocasinan Belediyemiz tarafından İzzet Altun İlkokulu ilçemize ve ilimize hayırlı olsun. Hayırseverlerimiz, şehrimiz için büyük bir avantaj sağlıyor." dedi.

Hayırsever Mehmet Altun ise, "Kendimi eğitime adadım ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde okullar yaptırdım. Allah uzun ömür verirse okullar yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Kaymakam ve validen hayırseverlik övgüsü

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, "En değerli varlık insandır. İnsanın da iki gayesi vardır: Hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmak. Mehmet Altun amcamızda bunu görüyorum. Yaptığı eserlerle, hayatıyla ve çalışkanlığıyla örnek alınacak bir insandır. Yaptığı eserlerle her geçen gün gençleşiyor. İyilik yapmak ve faydalı olmak. En büyük hayır da eğitime yapılan hayırdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayseri'nin hayırseverlikte önde gelen bir şehir olduğuna değinerek, "Hayırsever Mehmet Altun amca ile yine bir açılışta, yine birlikteyiz. 325 bin öğrenci ve 23 bin öğretmen. Bu sayı birçok ilin toplam nüfusundan daha fazla. Kayseri, eğitimde muhteşem işler yapıyor. Şehirde güzel şeyler oluyor. Hem devletimizin hem belediyemizin yaptığı yatırımlar hem de Mehmet Altun amcamız gibi hayırseverlerimiz sayesinde bu başarılar gerçekleşiyor. Yaptığı okullardaki bütün öğrenciler ayrı ayrı dua ediyor. Ömrünü ve malını memleketine adayan Mehmet Altun amcamı tebrik ediyorum. Bu çocuklar seni mahcup etmeyecek. Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Törenin kapanışı

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kürsüde dualarla okulun resmi açılışını gerçekleştirdi. Tören, Başkan Çolakbayrakdar'ın protokole okulu detaylı bir şekilde gezdirmesiyle sona erdi.

