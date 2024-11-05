İzzet Keribar'ın Renklerin Yolculuğu Sergisi İstanbul Modern'de

İzzet Keribar'ın "Renklerin Yolculuğu" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

İstanbul Modern, 88 yaşındaki ünlü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın eserleriyle dolup taşan "Renklerin Yolculuğu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Keribar, 1.5 milyona yakın fotoğraf içeren arşivinden seçkilerin sergilendiği bu etkinlikte, seyahatleri ve gözlemleriyle dolu dünyasını sanatseverlerle paylaşıyor.

Serginin Bölümleri ve Temaları

Sergi, altı bölümden oluşuyor:

Birinci Bölüm: 1950'lerde İstanbul'un değişen sokak hayatı ve Kore'deki kent ve kırsal yaşamdan oluşan çalışmaları içeriyor.

1950'lerde İstanbul'un değişen sokak hayatı ve Kore'deki kent ve kırsal yaşamdan oluşan çalışmaları içeriyor. İkinci Bölüm: 1980'lerden itibaren İstanbul'un farklı semtlerindeki günlük yaşamı yansıtan eserler sergileniyor.

1980'lerden itibaren İstanbul'un farklı semtlerindeki günlük yaşamı yansıtan eserler sergileniyor. Üçüncü ve Dördüncü Bölüm: Türkiye ve diğer ülkelerdeki doğa ve kent manzaraları var.

Türkiye ve diğer ülkelerdeki doğa ve kent manzaraları var. Beşinci Bölüm: Farklı coğrafyalardaki portreler sunuluyor.

Farklı coğrafyalardaki portreler sunuluyor. Altıncı Bölüm: Sanatçının yarı-soyut fotoğraflarına odaklanılıyor.

İzzet Keribar'ın Sanata Yaklaşımı

Keribar, AA muhabirine verdiği demeçte, fotoğrafın hayatındaki önemli yerini vurgulayarak, "Kore'de geçirdiğim zamanlar bana, fotoğrafın insanların hayatında ne kadar etkili olabileceğini öğretti" dedi. Fotoğrafçılığa 16 yaşında adım atan sanatçı, 1952 yılında abisinin cesaretlendirmesiyle bu yolda ilerlemeye başladı.

Küratör Demet Yıldız Dinçer'den Ağırlıklı Değerlendirme

Küratör Demet Yıldız Dinçer, serginin İzzet Keribar'ın dünyasını keşfetmek için bir davet olduğunu dile getirerek, sanatçının yaratımlarının zengin bir renk uyumu sunduğunu belirtti. Sergide hem siyah beyaz hem de renkli fotoğraflara yer verildiği belirtildi.

Serginin Detayları

İzzet Keribar’ın 125 eserine yer verilen bu sergi, 25 Mayıs 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Keribar, fotoğraflarıyla İstanbul'un geçmişine ışık tutarken, genç nesillere de deneyimlerini aktararak, bu alanda yeni yetenekler yetiştirmeyi amaçlıyor.

İzzet Keribar'ın Biyografisi

İstanbul'da 1936 yılında doğan Keribar, genç yaşlarda fotoğrafa ilgi duymaya başladı. Kore'de askerlik yaptığı dönemde fotoğraf alanında kendini geliştiren sanatçı, ardından uzun yıllar fotoğrafçılığa dönüş yaptı. Birçok ödül sahibi olan Keribar, IFSAK onur üyesi olarak tanınıyor ve 80'den fazla ülkeyi gezerek, geniş bir fotoğraf arşivi oluşturdu.

88 yaşındaki fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın bir buçuk milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkinin yer aldığı "Renklerin Yolculuğu" sergisi, İstanbul Modern'de ziyarete açıldı. Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

88 yaşındaki fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın bir buçuk milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkinin yer aldığı "Renklerin Yolculuğu" sergisi, İstanbul Modern'de ziyarete açıldı. Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.