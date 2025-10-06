Jaipur'da Sawai Man Singh Hastanesi Yoğun Bakımında Yangın: 6 Ölü

Jaipur'daki Sawai Man Singh Hastanesi yoğun bakımında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti; olası neden kısa devre.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:35
Olayın Detayları

Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Jaipur kentinde bulunan Sawai Man Singh Hastanesi yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının aktardığı bilgiye göre, yoğun bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangında, yoğun bakımda tedavi gören 11 hastadan 6'sı yaşamını yitirirken, alevlerin hastanenin diğer bölümlerine hızla yayılması büyük paniğe yol açtı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yangının, yoğun bakım ünitesindeki elektrik tesisatında yaşanan kısa devreden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

