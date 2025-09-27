Jaishankar'dan BMGK Reformu Çağrısı: Hindistan Daha Fazla Sorumluluk Üstlenmeye Hazır

BM 80. Genel Kurulu'nda net mesaj

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform yapılması gerektiğini vurgulayarak ülkesinin daha büyük sorumluluklar üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. Jaishankar bu mesajı, ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulu oturumunda verdi.

Jaishankar, BM Sözleşmesi'nin yalnızca savaşı önlemeye değil, aynı zamanda barışı inşa etmeye de çağırdığını belirterek üyelerin, Birleşmiş Milletler’in beklentilerini nasıl karşıladıklarını sorgulaması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında üye devletlerin eşit egemenlik temelinde bir araya geldiğini ve bunun "dünyanın doğasında var olan çeşitliliğin kabulü" olduğunu ifade etti.

Çatışmalar, terör ve ekonomik risklere dikkat çekti

Jaishankar, biri Ukrayna'da, diğeri Orta Doğu'da olmak üzere iki önemli çatışma bulunduğunu; özellikle Ukrayna ve Gazze vakalarında doğrudan müdahil olmayanların bile etkilerini hissettiğini söyledi. "Çatışma durumlarında her birimiz barış ve refaha katkıda bulunma fırsatına sahibiz," dedi.

Terörle mücadeleyi önceliklendiren Jaishankar, ülkesinin geçmiş deneyimine de atıf yaparak: “Hindistan, bağımsızlığından bu yana bu zorlukla karşılaştı. Komşusu onlarca yıldır küresel terörizmin merkezidir ve onlarca yıldır büyük uluslararası terör saldırıları bu ülkeye dayanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca ekonomi güvenliğiyle ilgili olarak, Hindistan'ın gümrük vergilerinde dalgalanma ve belirsiz piyasa erişimi gibi risklerle karşılaştığını belirtti ve arz kaynaklarındaki sınırlılık veya belirli bir pazara aşırı bağımlılığın riskten kaçınmayı giderek daha zorunlu hale getirdiğini vurgladı.

BMGK üyeliğinin genişletilmesi çağrısı

Jaishankar, BMGK’nin hem daimi hem de geçici üyeliklerinin genişletilmesi gerektiğini savunarak, yeniden yapılandırılmış bir Konseyin gerçek anlamda temsili olması gerektiğini kaydetti. Konuşmasının bir bölümünde, “Yeniden yapılandırılmış bir Konsey gerçek anlamda temsili olmalı ve Hindistan daha büyük sorumluluklar üstlenmeye hazırdır.” dedi.

Jaishankar'ın konuşması, uluslararası platformda Hindistan'ın artan rol talebini ve küresel güvenlik mimarisinde değişiklik beklentisini bir kez daha gündeme taşıdı.