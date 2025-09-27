Jaishankar'dan BMGK Reformu Çağrısı: Hindistan Daha Fazla Sorumluluk Üstlenmeye Hazır

Jaishankar, BM 80. Genel Kurulu'nda BMGK'nin genişletilmesi çağrısı yaparak Hindistan'ın daha fazla sorumluluk alacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 22:29
Jaishankar'dan BMGK Reformu Çağrısı: Hindistan Daha Fazla Sorumluluk Üstlenmeye Hazır

Jaishankar'dan BMGK Reformu Çağrısı: Hindistan Daha Fazla Sorumluluk Üstlenmeye Hazır

BM 80. Genel Kurulu'nda net mesaj

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform yapılması gerektiğini vurgulayarak ülkesinin daha büyük sorumluluklar üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. Jaishankar bu mesajı, ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulu oturumunda verdi.

Jaishankar, BM Sözleşmesi'nin yalnızca savaşı önlemeye değil, aynı zamanda barışı inşa etmeye de çağırdığını belirterek üyelerin, Birleşmiş Milletler’in beklentilerini nasıl karşıladıklarını sorgulaması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında üye devletlerin eşit egemenlik temelinde bir araya geldiğini ve bunun "dünyanın doğasında var olan çeşitliliğin kabulü" olduğunu ifade etti.

Çatışmalar, terör ve ekonomik risklere dikkat çekti

Jaishankar, biri Ukrayna'da, diğeri Orta Doğu'da olmak üzere iki önemli çatışma bulunduğunu; özellikle Ukrayna ve Gazze vakalarında doğrudan müdahil olmayanların bile etkilerini hissettiğini söyledi. "Çatışma durumlarında her birimiz barış ve refaha katkıda bulunma fırsatına sahibiz," dedi.

Terörle mücadeleyi önceliklendiren Jaishankar, ülkesinin geçmiş deneyimine de atıf yaparak: “Hindistan, bağımsızlığından bu yana bu zorlukla karşılaştı. Komşusu onlarca yıldır küresel terörizmin merkezidir ve onlarca yıldır büyük uluslararası terör saldırıları bu ülkeye dayanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca ekonomi güvenliğiyle ilgili olarak, Hindistan'ın gümrük vergilerinde dalgalanma ve belirsiz piyasa erişimi gibi risklerle karşılaştığını belirtti ve arz kaynaklarındaki sınırlılık veya belirli bir pazara aşırı bağımlılığın riskten kaçınmayı giderek daha zorunlu hale getirdiğini vurgladı.

BMGK üyeliğinin genişletilmesi çağrısı

Jaishankar, BMGK’nin hem daimi hem de geçici üyeliklerinin genişletilmesi gerektiğini savunarak, yeniden yapılandırılmış bir Konseyin gerçek anlamda temsili olması gerektiğini kaydetti. Konuşmasının bir bölümünde, “Yeniden yapılandırılmış bir Konsey gerçek anlamda temsili olmalı ve Hindistan daha büyük sorumluluklar üstlenmeye hazırdır.” dedi.

Jaishankar'ın konuşması, uluslararası platformda Hindistan'ın artan rol talebini ve küresel güvenlik mimarisinde değişiklik beklentisini bir kez daha gündeme taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anjelika Akbar Kibyra Antik Kenti'nde Konser Verdi
2
Kars Digor'da Akraba Kavgası: 5 Kişi Yaralandı
3
Ali Jadallah'ın Leaving Home'ı Yılın Fotoğrafı — AA Siena'da Öne Çıktı
4
Bursa İnegöl'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü
5
Bursa'da Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Nöbeti
6
Tayland, Kamboçya'ya sınır sorununda barışçıl çözüm çağrısı
7
Kilis'te Motosiklet Kazası: İki Araç Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı