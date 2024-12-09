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Jake Sullivan, İsrail'e Ziyaret Edecek: Ateşkes ve Bölgesel Gelişmeler Görüşülecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bu hafta İsrail'e giderek bölgede ateşkes ve Suriye'deki gelişmeleri görüşecek.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 20:48
Jake Sullivan, İsrail'e Ziyaret Edecek: Ateşkes ve Bölgesel Gelişmeler Görüşülecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'e Gidiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bu hafta İsrail'e gitmesi bekleniyor. Ziyaretin ana gündemi ise Gazze'de olası ateşkes süreci, Suriye'deki gelişmeler ve Lübnan'daki ateşkesle ilgili görüşmeler olacak.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Açıklamaları

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, Sullivan'ın ziyareti hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Savett, “Sullivan bu hafta İsrail'e gidecek, Gazze'de ateşkes anlaşması ve esirlerin serbest bırakılma çabaları, Suriye'deki son gelişmeler, Lübnan ve İran'la ilgili görüşmeler yapmak üzere İsrailli yetkililerle bir araya gelecek.” ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler

ABD yönetimi, Suriye'yle ilgili yaptığı açıklamalarda, son gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının İran ve Rusya'yı zayıflattığını belirtti.

Son Durum

27 Kasım'da Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar ile Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bilgisi geldi. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında, Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi illerde bu gruplar üstünlük sağlamıştı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a girmeye başlayan grupların halk kitlelerinin desteğini alarak, rejim büyük bir kontrol kaybı yaşamış ve neticesinde Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ermişti.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu, aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG terör örgütünden kurtardı. Bu operasyonda, Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası olan bölge PKK/YPG'den temizlendi.

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