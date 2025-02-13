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James Webb Teleskobu İle İzlenecek: 2024 YR4 Asteroidi Dünyaya Çarpma İhtimali Taşıyor

Dünyaya çarpma riski bulunan 2024 YR4 asteroidi, James Webb Uzay Teleskobu ile izlenerek daha yakından incelenecek.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:41
James Webb Teleskobu İle İzlenecek: 2024 YR4 Asteroidi Dünyaya Çarpma İhtimali Taşıyor

Dünyaya Çarpma Riski Taşıyan Asteroid İzleniyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2024 YR4 olarak bilinen ve dünyaya çarpma ihtimali bulunan asteroidi takip etmek için James Webb Uzay Teleskobu (JWST) kullanacağını duyurdu.

Asteroidin Çarpma İhtimali Artıyor

ESA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, daha önce yüzde 1,33 olarak belirlenen 2024 YR4 asteroidinin dünyaya çarpma riski, 2032 yılı için yaklaşık yüzde 2 olarak güncellendi. Bu durum, asteroidin çarpma ihtimalinin artacağı fakat zamanla tekrar azalacağı anlamına geliyor.

Gözlem Tarihleri

Açıklamada, asteroidin gözlemlerinin ilk olarak mart ayının başında, en izlenebilir halde olduğu dönemde yapılacağı ifade ediliyor. İkinci gözlem etkinliklerinin ise mayıs ayında gerçekleşeceği aktarıldı. 2028 yılı itibarıyla asteroidin tekrar gözlemlenebilmesi planlanıyor.

Asteroidin Özellikleri

Asteroidin ilk olarak 27 Aralık 2024 tarihinde Şili'deki Rio Hurtado teleskobu tarafından tespit edildiği kaydedildi. Boyutlarının 40 ila 100 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, gök bilimciler 2024 YR4'ün büyük çapta yıkıma yol açmayacağını, çarpmasının durumunda yalnızca 50 kilometrelik bir alanda hasara neden olabileceğini öngörüyor. Potansiyel çarpma yerleri arasında Pasifik'in doğusu, Güney Amerika'nın kuzeyi, Afrika ve Güney Asya yer alıyor.

Uluslararası İşbirliği

Uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4'ün izlenmeye devam edeceğini ve çarpma ihtimaline karşı asteroidin yönünün değiştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüteceklerini belirtiyor.

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