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James Webb Uzay Teleskobu, Perseus Bulutu'nda 6 Başıboş Gezegen Keşfetti

James Webb Teleskobu, Perseus Moleküler Bulutu'nda 6 başıboş gezegen tespit etti. Araştırmanın detaylarına bakıyoruz.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:37
James Webb Uzay Teleskobu, Perseus Bulutu'nda 6 Başıboş Gezegen Keşfetti

James Webb Uzay Teleskobu'ndan Heyecan Verici Keşif

Bilim insanları, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile gerçekleştirdiği gözlemler sonucunda Perseus Moleküler Bulutu'nda 6 adet "başıboş gezegen" keşfetti.

Kayıtlı Mesafe ve Keşif Alanı

CNN'in haberine göre, bu başıboş gezegenler, yaklaşık 960 ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 1333 bulutsusunda yer alıyor.

Gözlemler ve Bulutun Yapısı

Astronomlar, JWST'nin kızılötesi kameraları sayesinde NGC 1333 içinde gaz ve tozun birleşerek yeni yıldızlar ve diğer gök cisimleri oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Tespit edilen 6 gezegenin, Jüpiter'den daha büyük olduğu ifade ediliyor.

Bilimsel Çalışmalar ve Açıklamalar

Çalışmanın baş yazarı Dr. Adam Langeveld, "Yıldız oluşum sürecinin sınırlarını araştırıyoruz. Genç Jüpiter'e benzeyen bir nesne varsa, doğru şartlar altında bunun bir yıldıza dönüşme ihtimali var mı?" diyerek bu bulguların, yıldız ve gezegen oluşumunu anlamanın anahtarı olduğunu vurguladı.

Gezegen Oluşumunda Yeni Bir Yaklaşım

Prof. Dr. Ray Jayawardhana, "Webb’in benzersiz kızılötesi hassasiyeti sayesinde, genç yıldız kümesinin en sönük üyelerini hedefleyerek astronomideki önemli bir soruya yanıt arıyoruz. Başıboş gezegenler, yıldız oluşumu için gerekli kütle ile örtüşüyor." şeklinde konuştu.

Bulutsuda Bulunan Diğer İlginç Cisimler

Yeni keşifler arasında, Jüpiter'in 5 katı kütlesine sahip bir başıboş gezegenin yanı sıra, nadir görülen "kahverengi cüce" adı verilen bir gök cismi daha bulundu. Kahverengi cüceler, kütle bakımından gezegenlerden büyük ama yıldızlardan küçük nesnelerdir.

Araştırma Yayını

Bu çarpıcı bulgular, "The Astronomical Journal" dergisinde yayımlanmak üzere kabul edildi.

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