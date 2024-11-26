James Webb Uzay Teleskobu, Sombrero Galaksisi'nin Yüksek Çözünürlüklü Görüntüsünü Elde Etti

James Webb Uzay Teleskobu'ndan Sombrero Galaksisi'ne Yeni Bir Bakış

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yönetilen James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Sombrero Galaksisi'nin yüksek çözünürlüklü görüntüsünü yakalayarak galaksinin dış halkası boyunca uzanan toz bulutlarının yapısını detaylı bir şekilde ortaya koydu.

Yeni Görüntü ve Önemli Farklılıklar

NASA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Webb teleskobu Orta Kızılötesi Aygıtı (MIRI) kullanarak "Messier 104 (M104)" olarak bilinen gökadanın yüksek çözünürlüklü orta kızılötesi görüntüsünü elde etti. Bu yeni görsel, Hubble Uzay Teleskobu'nun 2003 yılında çektiği görünür ışık görüntüleri ile bazı farklılıklar taşıyor.

Özellikle Hubble görüntüsünde parlak görünen çekirdek, aslında pürüzsüz ve yoğun bir iç disk olarak tanımlandı. Bu durum, galaksinin dış halkasında bulunan toz bulutunun yoğun ve düzensiz yapısı hakkında yeni bilgiler sundu.

İlk Kez Görüntülenen Karmaşık Yapılar

Ayrıca, NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu ile 2005'te elde edilen görüntülerde "battaniye misali" pürüzsüz görünen Sombrero Galaksisi'nin dış halkasının karmaşık kümelere sahip yapısı, ilk kez Webb teleskobu sayesinde açığa çıktı.

Webb teleskobu, toz bulutunda bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan karbon içeren molekülleri tespit etti. Araştırmacılar, bu bulgunun genç yıldız oluşum bölgeleri ile ilgili olabileceğini ifade etti.

Galaksinin Yıldız Kümesi ve Uzaklığı

Sombrero Galaksisi içinde, yer çekimi tarafından bir arada tutulan yüz binlerce yaşlı yıldızdan oluşan yaklaşık 2 bin küresel yıldız kümesi bulunduğu da kaydedildi. Meksika'nın geleneksel şapkası "sombrero"ya benzerliği dolayısıyla bu ismi alan Sombrero Galaksisi (Messier 104 ya da NGC 4594), Dünya'dan yaklaşık 30 milyon ışık yılı uzaklıkta, Başak Takımyıldızı'nda yer alan sarmal bir gökadadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.