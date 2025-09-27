Jandarma 12-25 Eylül 2025'te 167 Firari Hükümlü Yakaladı

Jandarma Genel Komutanlığı, 12-25 Eylül 2025 tarihleri arasında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 167 firari hükümlüyü yakalayarak cezaevlerine teslim etti.

Yurt genelinde yürütülen operasyonlar

Jandarma Genel Komutanlığı, 12-25 Eylül tarihleri arasında yürütülen çalışmalar sonucu, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 167 kişinin yakalandığını bildirdi.

Genel Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 12-25 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, işledikleri çeşitli suçlardan dolayı 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 167 şahıs yakalanarak cezaevlerine teslim edildi."

