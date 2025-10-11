Jandarma Astsubay Tacettin Gün Bursa'da Toprağa Verildi

Sakarya'daki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün, Bursa Ulu Cami'deki törenden sonra Hamitler Şehitliği'ne defnedildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 18:00
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün'ün cenazesi, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni ve namazı

Gün'ün (39) cenazesi, merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye getirildi. Burada düzenlenen törende şehit için helallik verildikten sonra, ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Törene katılanlar

Törene şehidin eşi Yeşim Gün, çocukları Ramazan Emir Gün (8) ve Alya Gün (5) ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve diğer yetkililer katıldı.

Defin

Cenaze namazının ardından, jandarmaların omuzlarında taşınan şehidin naaşı Hamitler Şehitliği'ne defnedildi.

Kaza ayrıntıları

Akyazı ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde, dün görevdeki jandarma personelinin bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz şehit oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün için Bursa Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

