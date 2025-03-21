Jandarma'dan Huzurlu Okul Önleri ve Sokaklar Uygulaması

Jandarma Genel Komutanlığı, ülke genelinde gerçekleştirdiği "huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar" uygulamasında 15 bin 47 personelle denetim yaptı. Bu önemli uygulamanın amacı, okullar çevresinde güvenli bir ortam yaratmak olarak belirlendi.

Uygulama Kapsamında Gerçekleşen Etkinlikler

Bu kapsamda, 7 bin 755 okul ve 618 öğrenci yurdu çevresindeki sokaklar, metruk binalar, iş yerleri ve parklar denetim altına alındı. Uygulama sırasında 206 bin 736 kişi sorgulandı, ve 549 kişi yakalandı. Ayrıca, kayıp 2 yetişkin ile 1 çocuk bulundu.

Ceza Uygulamaları ve Yakalanan Suç Unsurları

Hakkında idari işlem yapılan 1419 araca toplam 4 milyon 642 bin 754 lira para cezası kesildi. Uygulama neticesinde yapılan aramalarda 26 kilo 318 gram uyuşturucu, 2 bin 637 kök kenevir, 1426 paket kaçak sigara, 3 kurusıkı tabanca, 4 bin 244 uyuşturucu hap, 7 av tüfeği ve 219 mermi ile fişek ele geçirildi.

Bu uygulama, toplumda huzuru sağlamak amacıyla hayata geçirilirken, jandarmanın kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu.