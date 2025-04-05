Jandarma'dan Sürücülere Trafik Uyarısı: Yorgun ve Uykusuz Araç Kullanmayın

Jandarma Genel Komutanlığı, bayram tatili sonrasında yola çıkacak sürücüler için önemli bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, “Lütfen yorgun ve uykusuz bir şekilde trafiğe çıkmayın” ifadesi vurgulandı.

Bayram tatilinin sona ereceği hatırlatılan paylaşımda, yorgun ve uykusuz araç kullanımının kazalara yol açan en önemli etkenlerden biri olduğu belirtildi. Jandarma, sürücülere “Unutmayın, gideceğiniz yere geç gitmek hiç gidememekten iyidir” mesajını göndererek, dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğine dikkat çekti.