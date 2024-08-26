Jandarma, Engelli Çocuğun Sünnet Töreninde Yanında

Engelli Çocuğun Mutluluğu İçin Bir Araya Geldiler

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, jandarma personeli engelli bireyler için örnek bir davranış sergileyerek Hüseyin'in sünnet törenine katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Güzel çocuk, biz geldik," denilerek, bu anlamlı etkinliğin önemi vurgulandı.

Merasime Katılan Jandarma Personelinin Mesajı

Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, "Engelli kardeşimiz Hüseyin’in sünnet merasimine katılarak destek olmak istedik. Engelli bireylerimizin mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur," diyerek toplumsal farkındalık oluşturdu.

Videoda, jandarma personelinin Hüseyin'le ilgilendikleri ve onun oturduğu tahtı taşıdıkları anlar yer aldı. Bu olay, toplumda engelli bireylerin yanında olmak adına atılan önemli adımlardan biri olarak kaydedildi.