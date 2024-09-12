Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı'nın Şırnak Ziyareti

Şırnak'ta Önemli Bir Ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Şırnak Valiliği'ni ziyaret ederek önemli temaslarda bulundu. Bu ziyareti sırasında Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim de eşlik etti.

Valilikte Önemli Görüşmeler

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Çardakcı'nın Vali Cevdet Atay ile makamında bir araya geldiği belirtildi. Ziyaret sırasında ayrıca Valilik Şeref defteri de imzalanarak, Şırnak'a olan destek ve işbirliği mesajları vurgulandı.

Ziyaretin, bölgedeki güvenlik durumunu yakından takip etmek ve yerel yöneticilerle işbirliği yapmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı (sol 3), Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu. Çardakcı ile beraberindekiler, Vali Cevdet Atay (sağ 3) ile makamında görüştü.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı (sol 3), Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu. Çardakcı ile beraberindekiler, Vali Cevdet Atay (sağ 3) ile makamında görüştü.