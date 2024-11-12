Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'dan Çorum Valisi Çalgan'a Ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Çardakcı, Çorum Valisi Çalgan'ı Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret etmek üzere Çorum'a geldi. Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, gerçekleşen ziyaret, Valilik bahçesinde gerçekleşti.

Valilik Anı Defteri İmzası

Vali Ali Çalgan tarafından karşılanan Orgeneral Çardakcı, Valilik Anı Defteri'ni imzaladı. Ziyaret sırasında, Çardakcı, kısa süre önce göreve atanan Çalgan’ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti. Çalgan ise, düzenlediği bu nezaket ziyareti için Çardakcı’ya teşekkür etti.

Katılımcılar

Ziyaret sırasında, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da eşlik etti.

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı (sağda), Çorum Valisi Ali Çalgan'ı (solda) ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı (sağda), Çorum Valisi Ali Çalgan'ı (solda) ziyaret etti.