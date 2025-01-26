Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Orgeneral Ali Çardakcı, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğraf sanatçılarına ve habercilere ilham verme amacıyla gerçekleştirilen önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Oylama, Anadolu Ajansı'nın 2023 yılında çekilen en etkileyici ve anlamlı fotoğraflarını belirleyerek kamuoyuna sunmayı hedefliyor. Jandarma Genel Komutanı Çardakcı'nın bu etkinliğe katılması, güvenlik birimlerinin sosyal etkinliklerine verdiği önemi göstermektedir.

Bu yılki oylama kapsamında yer alan fotoğraflar, toplumun çeşitli kesimlerine ve olaylarına dair derin izler bırakmaktadır.