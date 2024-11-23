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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan GÖKBEY Helikopteri Paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, yerli GÖKBEY helikopterinin görüntülerini paylaştı, çok yönlü görev yeteneklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:37
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan GÖKBEY Helikopteri Paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Önemli Bir Paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY'in görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşımla birlikte, helikopterin birçok alandaki görev yetenekleri vurgulandı.

GÖKBEY'in Görev Yetenekleri

Komutanlığın hesabında yapılan paylaşımda, "Birlikten doğan gücün adı, GÖKBEY" ifadesi yer alırken, GÖKBEY'in arama kurtarma operasyonlarından personel ve malzeme nakli ile sıhhi tahliye görevlerine, emniyet ve asayiş hizmetlerinden orman yangınlarına müdahaleye kadar her türlü görev için daima hazır olduğu belirtildi.

Görüntülerdeki Detaylar

Paylaşımda, Jandarma Havacılık Komutanlığına ait GÖKBEY helikopterinin görev yerine giden personel ile birlikte görüntülerine de yer verildi. Bu, Jandarma'nın modernizasyon çabalarının ve yerli üretimle sağladığı güçlendirmenin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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