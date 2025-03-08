Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadın JÖAK Personeline Özel Eğitim Videosu

Jandarma Genel Komutanlığı, JÖAK kadın personeli için silahlı eğitim videosu yayınladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 21:09
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadın JÖAK Personeline Özel Eğitim Videosu

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Özel Video Paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki kadın personelin silahlı eğitimine ilişkin özel bir video paylaştı.

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Güçlü kadın, güçlü jandarma, güçlü toplum" temasıyla hazırlandı. Videoda, "Kadınların gücü, jandarmanın kararlılığıyla birleşiyor. Her alanda eşit, cesur ve güçlü kadınlar ile görev başındayız." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda ayrıca, kadın personelin silahlı eğitimlerine dair etkileyici görüntüler de bulunuyor.

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