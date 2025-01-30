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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kartalkaya Yangını Açıklaması

Jandarma, Kartalkaya'daki otel yangını sırasında JAK timlerinin bölgede mevcut olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:51
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kartalkaya Yangını Açıklaması

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kartalkaya'daki Yangınla İlgili Açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili çıkan asılsız iddialara yanıt verdi. Bazı basın organlarında, Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) hakkında yer alan, 'yangından önce bölgeden çekildiği ve olaya müdahale etmediği' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Yangın Olayında Müdahale Bilgisi

Açıklamada, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Jandarma Karakol Komutanlığının bulunduğu ve burada toplamda 2 JAK timinin 7 gün 24 saat esasına göre hazır bulunduğu belirtildi. Yangın haberinin alınmasının ardından, 2 JAK timi olay yerine 8 dakika içinde ulaşarak kurtarma faaliyetine başladı.

Destek amacıyla Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'ndan 1 JAK timi, 1 helikopter, 1 Helikopter Atma ve Toplama Timi (HATU) ile Bolu İl Jandarma Komutanlığı'ndan 2 Jandarma Asayiş Komando Timi, hızla bölgeye sevk edildi.

Söz konusu haberlerin, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın itibarını zedelemeye çalıştığı vurgulandı.

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