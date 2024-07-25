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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Sağlık Personeli Alımı

Jandarma, SBÜ'de sağlık personeli olmak üzere 31 öğrenci alacak. Detaylar resmi duyurularla açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 07:17
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Sağlık Personeli Alımı

Jandarma'dan Sağlık Personeli Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı, sağlık alanında görev yapacak profesyonel personel temini için Sağlık Bilimleri Üniversitesine (SBÜ) toplam 31 öğrenci alımı gerçekleştirecek.

Detaylar Resmi Gazete'de Yayınlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre SBÜ'ye öğrenci alımı gerçekleştirecek.

Alanda Görev Alacak Öğrenciler

Yerleşim şartlarına göre, muvazzaf tabip subay olarak 3'ü kadın olmak üzere toplam 17 öğrenci, Gülhane Tıp Fakültesi'ne alınacak. Muvazzaf diş tabibi subay olarak ise biri kadın 4 öğrenci, Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim görecek. Ayrıca, 2'si kadın olmak üzere toplam 10 öğrenci, muvazzaf sağlık astsubayı unvanı ile Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu'na katılacak.

Detaylı Bilgiye Ulaşım

Öğrenci alımına dair daha fazla bilgi, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin resmi web sitelerinden edinilebilir.

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