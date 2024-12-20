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Jandarma Havacılık Akademisi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Havacılık Akademisi'nde mezuniyet sevincini paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:39
Jandarma Havacılık Akademisi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Jandarma Havacılık Akademisi Komutanlığı mezuniyet töreni düzenlendi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Havacılık Akademisi'nde eğitimini tamamlayan 137 kursiyer için düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, "Bugün savunma sanayimizin havacılık alanında gerçekleştirdiği atılımlar, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulan hayallerin gerçeğe dönüşmesidir" dedi.

Aktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonunun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu hayalleri tamamlama idealiyle şekillendiğini vurguladı. Törende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nin başarı dileklerini ileterek, mezun olan kursiyerlerle gurur duyduğunu ifade etti.

Jandarmanın Hayati Önemi Vurgulandı

Aktaş, jandarmanın Türkiye'nin huzur ve güvenliğine karşı her türlü tehdide karşı mücadele eden bir kurum olduğuna dikkat çekti. “Jandarma, terörle mücadele ve organize suçlarla başa çıkma gibi birçok alanda kritik roller üstleniyor” dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ise "Bu özel günde milletimizin gökyüzündeki huzur ve güven kaynağı olan kahramanlarımızın saflarına katılan 137 evladımızı büyük bir gururla uğurluyoruz. Sizler sadece jandarma teşkilatının değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğe açılan kanatlarısınız" şeklinde konuştu.

Havacılık Alanında Başarı

Çardakcı, Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık alanında ciddi adımlar attığını belirterek, jandarma teşkilatının havacılık kabiliyetlerini sürekli geliştirdiğini söyledi. Eğitimini tamamlayan kursiyerlerin, milletin huzur ve güvenine katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

Jandarma Havacılık Komutanı Tümgeneral Ali Doğan, kursiyerlerin, aldıkları dünya standartlarındaki eğitim sayesinde önemli görevleri başarıyla yerine getirebileceğini dile getirdi.

Dönem mezunu pilot ve teknisyenler adına konuşan Üsteğmen Halil Avcı, eğitimlerini tamamlamaktan dolayı gururlu hissettiklerini belirtti. Avcı, "Her göreve en yüksek sorumluluk ve görev bilinciyle yaklaşacağımıza huzurlarınızda söz veriyoruz" diye konuştu.

Törende, Jandarma Havacılık Komutanlığı tanıtım filminin gösterimi yapıldı ve mezun kursiyerlere bröveleri takıldı, kurs bitirme belgeleri verildi. Ayrıca katılımcılar, jandarmanın hava araçları sergisini gezme fırsatı buldu.

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