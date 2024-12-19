Jandarma, 'Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar' Uygulaması Gerçekleştirdi

Jandarma'dan Huzur Operasyonu
Jandarma Genel Komutanlığı, ülkede güvenliği arttırmak amacıyla 'huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar' uygulamasını gerçekleştirdi. Bu önemli uygulama, komutanlıktan yapılan açıklama ile duyuruldu.
Eş Zamanlı Uygulama Detayları
Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada, toplam 15.021 personel görev aldı. Denetimlere katılarak güvenlik önlemlerinin artırılması sağlandı.
Denetimler ve Gözaltılar
Uygulama kapsamında 5.554 iş yeri denetlendi. 219.716 kişi sorgulanırken, 32 kişi gözaltına alındı. Ayrıca kayıp durumda olan 3 yetişkin ve 1 çocuk bulundu.
Ele Geçirilen Maddeler
Denetimlerde yapılan aramalarda önemli miktarda yasadışı madde ele geçirildi. Bunlar arasında:
- 44 kilo 610 gram esrar
- 508 sentetik ecza
- 374 gram sentetik uyuşturucu
- 1984 paket kaçak sigara
- 1 kilo 350 gram kokain
- 502 gram eroin
- 68 gram metamfetamin
- 19 tabanca
- 29 litre kaçak içki
- 470 mermi
- 3 kuru sıkı tabanca
Bu operasyon, toplum güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.