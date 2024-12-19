Jandarma, 'Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar' Uygulaması Gerçekleştirdi

Jandarma'dan Huzur Operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı, ülkede güvenliği arttırmak amacıyla 'huzurlu okul önleri ve huzurlu sokaklar' uygulamasını gerçekleştirdi. Bu önemli uygulama, komutanlıktan yapılan açıklama ile duyuruldu.

Eş Zamanlı Uygulama Detayları

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada, toplam 15.021 personel görev aldı. Denetimlere katılarak güvenlik önlemlerinin artırılması sağlandı.

Denetimler ve Gözaltılar

Uygulama kapsamında 5.554 iş yeri denetlendi. 219.716 kişi sorgulanırken, 32 kişi gözaltına alındı. Ayrıca kayıp durumda olan 3 yetişkin ve 1 çocuk bulundu.

Ele Geçirilen Maddeler

Denetimlerde yapılan aramalarda önemli miktarda yasadışı madde ele geçirildi. Bunlar arasında:

44 kilo 610 gram esrar

esrar 508 sentetik ecza

sentetik ecza 374 gram sentetik uyuşturucu

sentetik uyuşturucu 1984 paket kaçak sigara

kaçak sigara 1 kilo 350 gram kokain

kokain 502 gram eroin

eroin 68 gram metamfetamin

metamfetamin 19 tabanca

tabanca 29 litre kaçak içki

kaçak içki 470 mermi

mermi 3 kuru sıkı tabanca

Bu operasyon, toplum güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.