Jandarma 'Türkiye Duman Uygulaması'nda 45 Kişi Tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın uygulamasında 45 kişi tutuklandı, 677 litre sahte içki ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:04
Jandarma 'Türkiye Duman Uygulaması'nda 45 Kişi Tutuklandı

Jandarma'dan 'Türkiye Duman Uygulaması': 45 Tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığının yurt genelinde gerçekleştirdiği 'Türkiye Duman Uygulaması', suçların önlenmesi ve tütün mamulleri kaçakçılığının engellenmesi amacıyla yapıldı. Bu kapsamda, 45 şüpheli tutuklandı.

Uygulama süresince yapılan denetimlerde, tekel bayileri, büfeler, bakkallar, nargile kafeler ve umuma açık eğlence yerleri kontrol edildi. 16 bin 893 personel ile 19 bin 492 iş yeri eş zamanlı olarak denetlendi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan denetimlerde dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Toplamda; 677 litre sahte içki, 20 bin 492 adet ısıtılmış tütün, 105 puro, 2 bin 563 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve çok sayıda elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Ayrıca, 49 bin 397 tıbbi hap, 141 sentetik uyuşturucu hap ve çeşitli silahlarla birlikte 20 cep telefonu da yakalandı. Uygulama sırasında kayıp olarak aranan 3 yetişkinin de bulunduğu bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, bu tür uygulamalarla hem emniyet hem de halk sağlığını korumayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Dündar, 17 Mart’ta Sigara Zammını Duyurdu!

Emeklilikte Çığır Açacak Düzenleme: Erken Emeklilik Hayali Gerçek Oluyor

KOSGEB Kayseri'den Girişimcilere 800 Milyon TL Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Market Yangını: Çalışanların İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi
2
Brüksel'de Su Yönetimi İçin Tarihi Forum: TDT Bölgesel Su Forumu
3
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Kokain Ele Geçirildi
4
ABD, Golden Pass'in LNG İhracat İznini Uzattı
5
Rusya'da İşsizlik Oranı Arttı: Ocak 2024'te Yüzde 2.4'e Yükseldi
6
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Çin ile Olası Savaşa Hazırlıklıyız
7
Katar ve Endonezya Dışişleri Bakanları Gazze ve Batı Şeria'yı Görüştü

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Emeklilikte Çığır Açacak Düzenleme: Erken Emeklilik Hayali Gerçek Oluyor

Devletten Emeklilere Kıyak: Yüzde 30 Destek ile Yeni Dönem Başlıyor

Dündar, 17 Mart’ta Sigara Zammını Duyurdu!

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

KOSGEB Kayseri'den Girişimcilere 800 Milyon TL Destek Paketi

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava