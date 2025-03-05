Jandarma 'Türkiye Duman Uygulaması'nda 45 Kişi Tutuklandı

Jandarma'dan 'Türkiye Duman Uygulaması': 45 Tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığının yurt genelinde gerçekleştirdiği 'Türkiye Duman Uygulaması', suçların önlenmesi ve tütün mamulleri kaçakçılığının engellenmesi amacıyla yapıldı. Bu kapsamda, 45 şüpheli tutuklandı.

Uygulama süresince yapılan denetimlerde, tekel bayileri, büfeler, bakkallar, nargile kafeler ve umuma açık eğlence yerleri kontrol edildi. 16 bin 893 personel ile 19 bin 492 iş yeri eş zamanlı olarak denetlendi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan denetimlerde dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Toplamda; 677 litre sahte içki, 20 bin 492 adet ısıtılmış tütün, 105 puro, 2 bin 563 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve çok sayıda elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Ayrıca, 49 bin 397 tıbbi hap, 141 sentetik uyuşturucu hap ve çeşitli silahlarla birlikte 20 cep telefonu da yakalandı. Uygulama sırasında kayıp olarak aranan 3 yetişkinin de bulunduğu bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, bu tür uygulamalarla hem emniyet hem de halk sağlığını korumayı hedefliyor.