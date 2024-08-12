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Jandarma Uzman Çavuş Mumcu'nun Sanat Eseri

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Uzman Çavuş Mumcu'nun sanatla görev aşkını buluşturan videosunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:39
Jandarma Uzman Çavuş Mumcu'nun Sanat Eseri

Sanat ve Görev Buluşması

İçişleri Bakanlığı, Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yasin Enes Mumcu'nun sanat yeteneğini gözler önüne seren bir video paylaştı. Videoda, Mumcu'nun duvara Türk bayrağı renklerinde bir Türkiye haritasını resmederken yer alıyor.

Yetenekli Jandarma

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sanat, görev aşkıyla buluşuyor" ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca, "Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yasin Enes Mumcu, kutsal görevini icra ederken, resim ve heykel sanatındaki yeteneğiyle dikkat çekiyor. Jandarmamız, her alanda vatanına hizmet etmeye devam ediyor" denildi.

Mumcu’nun sanatsal yetenekleri, Türk milletine olan bağlılığı ve vatanseverliği ile birleşerek, onu sadece bir güvenlik gücü değil, aynı zamanda bir sanatçı olarak da öne çıkarmaktadır.

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