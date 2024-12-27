Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları İçin Yardım Limiti 300 Milyon Lira Olarak Belirlendi

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, dost ve müttefik ülkelere sağlayacakları yardım miktarını 300 milyon lira olarak belirledi. Bu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı olan bu iki kuruluşun, 2025 yılı itibarıyla anlaşma akdedilmeksizin gerçekleştirebileceği mal veya hizmetlerin parasal limiti ve türü, yeni düzenlemeyle netlik kazandı.

Bu bağlamda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, dost veya müttefik devletlere, bu devletlerde bulunan kamu veya özel kuruluşlar aracılığıyla mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak limitin 300 milyon lira olduğu açıklandı.

1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan kararın ekinde, protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin kapsamı ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir: