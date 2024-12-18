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Jandarmadan Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki Kapsamlı Operasyon: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Jandarma, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da gerçekleştirdiği operasyonlarla çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:31
Jandarmadan Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki Kapsamlı Operasyon: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Jandarma timleri, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda etkileyici bir başarı göstererek çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonuyla; Jandarma Özel Harekat, komando ve güvenlik korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenli olarak operasyonlar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.” ifadesine yer verildi. Çarpıcı bir detay olarak, Şırnak'taki Cudi Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda, hava araçlarına ve zırhlı araçlara karşı etkili olan tanksavar ısı güdümlü füzeler ele geçirildiği vurgulandı.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen mühimmat arasında; AT-13 Metis tanksavar ısı güdümlü füze, 4 Metis güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 2 lav silahı, RPG-7 roketatar, Doçka makineli tüfek, 3 PKM makineli tüfek, Dragunov keskin nişancı tüfeği, Zagros keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar mühimmatı, 7 top, havan ve bomba atar mühimmatı, 1023 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 8 EYP, 2 el dürbünü, 2 silah üstü dürbün ve çok sayıda örgütsel doküman yer aldı.

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