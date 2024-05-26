Jandarmadan siber suçlarla mücadele operasyonu: 65 kişi yakalandı, lüks araçlar ve tabancalar ele geçirildi!

13 ilde 'Sibergöz' Operasyonu: 65 kişi gözaltında

Jandarma, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-41" operasyonlarında 65 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda ayrıca lüks araçlar, tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Açıklama:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 13 ilde "Sibergöz-41" operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, paylaşımında sanal devriyelerin devam ettiğini belirtti.

Operasyonlarda Neler Yapıldı?

Konya, Adana, Mersin, Ağrı, Kastamonu, Malatya, Antalya, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Toplam 65 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütü kurarak nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçları işleyen şüphelilere yönelik operasyonlar yapıldı.

Şüphelilerin sosyal medya platformlarını ve internet sitelerini kullanarak vatandaşları dolandırdıkları ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Suçtan elde edilen 5 lüks araç, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek, 4 bin 460 adet banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

