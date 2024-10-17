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Jane Fonda, SAG'ın Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü Kazandı

Amerikalı sinema oyuncusu Jane Fonda, SAG'ın yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Tören 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 20:55
Jane Fonda, SAG'ın Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü Kazandı

Jane Fonda'ya Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Amerikalı ünlü sinema oyuncusu Jane Fonda, Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) tarafından sunulan "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Törende Ödül Takdim Edilecek

SAG-Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarından (AFTRA) yapılan açıklamada, 86 yaşındaki Fonda'nın bu ödülünün 23 Şubat'ta düzenlenecek bir törenle kendisine verileceği açıklandı.

Kariyeri ve Aktivizmi ile Destekleniyor

Açıklamada, Fonda'nın hem sanat kariyerindeki önemli başarıları hem de sosyal aktivist çalışmaları nedeniyle "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne hak kazandığı vurgulandı. SAG-AFTRA Başkanı Fran Drescher, Fonda'nın sektördeki birçok kişi için ilham kaynağı olduğunu belirterek, onun "olağanüstü bir yetenek" olduğunu ifade etti.

Fonda'nın Ödül Hakkında Düşünceleri

Jane Fonda, bu onur için duyduğu minnettarlığı dile getirerek, "Hayatımın neredeyse tamamında bu sektörde çalıştım ve meslektaşlarınız tarafından size bahşedilen bir onur gibisi yoktur" şeklinde konuştu.

Tarihi Başarılar

ABD'de 21 Aralık 1937'de doğan Jane Fonda, beyaz perde kariyerine 1960'lı yıllarda adım atmıştır. 60 yılı aşkın süren kariyerinde "Klute" ve "Coming Home" gibi ünlü filmlerde ve "Grace and Frankie" gibi başarılı dizilerde yer almıştır.

Fonda, kariyeri boyunca iki Oscar, bir Emmy, iki BAFTA ve yedi Altın Küre ödülü kazanarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

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