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Japon Araştırmacılardan Yağ Yakımını Hızlandıran Proteinler Üzerine Önemli Keşif

Japon bilim insanları, egzersizle yağ yakımını artıran protein varyantlarını tespit etti, diyet yapmadan kilo verme umudu doğdu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:41
Japon Araştırmacılardan Yağ Yakımını Hızlandıran Proteinler Üzerine Önemli Keşif

Japon Araştırmacılardan Önemli Bir Keşif

Japon bilim insanları, egzersiz sırasında etkinleşen ve yağ yakımını hızlandıran protein varyantlarını tespit etti. Japan Today sitesinin haberine göre, Kobe Üniversitesi'nden araştırmacılar, diyet yapmadan kilo kaybetmeye yardımcı olacak yeni bir ilaç geliştirme yolunda önemli bir adım attıklarını ifade etti.

PGC-1a Proteini ve Yağ Yakım Süreci

Yapılan araştırmalar, egzersiz yapan bireylerin iskelet kaslarında "PGC-1a" proteininin farklı varyantlarının üretildiğini gösteriyor. Bu varyantların artışının, insanların enerji harcamasını artırarak daha fazla yağ yakmalarına olanak sağladığı gözlemlendi.

Farklı Sonuçlar, Kişiyi Kişiyi Farklılaştıran Varyantlar

İskelet kaslarını inceleyen araştırmacılar, alternatif PGC-1a varyantlarının egzersiz sırasında arttığını buldular. Bu varyantların üretimi kişiden kişiye değişiklik gösteriyor ve aynı egzersizi yapan bireylerin kilo kaybı sonuçlarında farklılıklar yaşaması buna bağlı olarak ortaya çıkıyor.

Obezite ile Savaşta Yeni Umut

Obezite tedavi süreçlerinde genellikle iştahı kontrol altına alan ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak bu yeni bulgular, egzersiz yapmadan yağ yakımını destekleyen ilaçların geliştirilmesinin umut verici olabileceğini göstermektedir. Kobe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Wataru Ogawa, bu araştırma sonuçlarının obeziteyle ilişkili hastalıkların tedavisinde önemli bir ilerleme kaydedilebileceğinin altını çizdi.

Yayın Bilgisi

Bu araştırma, Molecular Metabolism adlı Avrupa bilim dergisinde yayımlandı.

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