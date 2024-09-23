DOLAR
34,15 -0,16%
EURO
37,93 0,53%
ALTIN
2.873,89 0,02%
BITCOIN
2.169.166,67 -0,56%

Japon Bakan, 10 Yaşındaki Çocuğun Ölümünü Araştırmak İçin Çin'e Gitti

Japonya Dışişleri Bakanlığı, 10 yaşındaki çocuğun ölümünü aydınlatmak için Pekin'e üst düzey bir yetkili gönderdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:00
Japon Bakan, 10 Yaşındaki Çocuğun Ölümünü Araştırmak İçin Çin'e Gitti

Japon Bakan, Çocuğun Ölümünü Aydınlatmak İçin Çin'de

Japonya, 18 Eylül'de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 10 yaşındaki bir çocuğun ölümünün aydınlatılması amacıyla devlet bakanı düzeyinde bir yetkiliyi Çin'e gönderdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tsuge Yoşifumi, iki gün boyunca başkent Pekin'de çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.

Olayın Ayrıntıları

Babası Japon, annesi ise Çin vatandaşı olan 10 yaşındaki çocuk, 18 Eylül sabahı Guangdong eyaletinin Şıncın şehrindeki Japon İlkokulu'na giderken bıçaklı bir saldırıya uğramıştı. Yaralanan çocuğun hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirmesi, olayın ardından saldırganın yakalanıp gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.

Saldırganın Durumu

Şıncın medyasındaki haberlere göre, 44 yaşındaki Cong soyadlı şüpheli, polis ifadelerinde çocuğa bıçakla saldırdığını itiraf etti ve cinayeti tek başına işlediğini belirtti. Şüphelinin, telekomünikasyon şebekesine sabotaj ve kamu düzenini bozmak gibi konularda geçmişte sabıkası olduğu öğrenildi.

Çinli Yetkililerin Açıklamaları

Çinli yetkililer, saldırganın cinayeti neden işlediğine dair herhangi bir bilgi vermekten kaçınırken, olayın bir "münferit vaka" olduğunu ifade ediyor.

Nefret Suçları Endişesi

Saldırının, Japonya'nın 1931 yılında Çin'in Mançurya bölgesine yönelik işgalini başlatan "Mukden Vakası"nın yıl dönümüne denk gelmesi, nefret suçu şüphesi konusunda endişeleri artırıyor. Japon İmparatorluk ordusunun, bu olayı bölgenin işgali için bahane olarak kullanmış olması, tarihsel bir bağlam oluşturuyor.

Benzer Olaylar

Çin'de 26 Haziran'da yaşanan başka bir bıçaklı saldırıda, okul servisi bekleyen bir Japon vatandaşı anne ve çocuğu, bir saldırgana maruz kalmıştı. Bu olayda, saldırıyı engellemeye çalışan Çinli kadın yaşamını yitirmişti.

İLGİLİ HABERLER

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
2
Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
3
Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
5
Adıyaman'da Depremzedeler İçin Yeni Köy Evleri İnşa Ediliyor
6
Çin, İsrail'deki Vatandaşlarını Ülkeyi Terk Etmeleri İçin Uyarıyor
7
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor