Japon Bakan, 10 Yaşındaki Çocuğun Ölümünü Araştırmak İçin Çin'e Gitti

Japon Bakan, Çocuğun Ölümünü Aydınlatmak İçin Çin'de

Japonya, 18 Eylül'de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 10 yaşındaki bir çocuğun ölümünün aydınlatılması amacıyla devlet bakanı düzeyinde bir yetkiliyi Çin'e gönderdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tsuge Yoşifumi, iki gün boyunca başkent Pekin'de çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.

Olayın Ayrıntıları

Babası Japon, annesi ise Çin vatandaşı olan 10 yaşındaki çocuk, 18 Eylül sabahı Guangdong eyaletinin Şıncın şehrindeki Japon İlkokulu'na giderken bıçaklı bir saldırıya uğramıştı. Yaralanan çocuğun hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirmesi, olayın ardından saldırganın yakalanıp gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.

Saldırganın Durumu

Şıncın medyasındaki haberlere göre, 44 yaşındaki Cong soyadlı şüpheli, polis ifadelerinde çocuğa bıçakla saldırdığını itiraf etti ve cinayeti tek başına işlediğini belirtti. Şüphelinin, telekomünikasyon şebekesine sabotaj ve kamu düzenini bozmak gibi konularda geçmişte sabıkası olduğu öğrenildi.

Çinli Yetkililerin Açıklamaları

Çinli yetkililer, saldırganın cinayeti neden işlediğine dair herhangi bir bilgi vermekten kaçınırken, olayın bir "münferit vaka" olduğunu ifade ediyor.

Nefret Suçları Endişesi

Saldırının, Japonya'nın 1931 yılında Çin'in Mançurya bölgesine yönelik işgalini başlatan "Mukden Vakası"nın yıl dönümüne denk gelmesi, nefret suçu şüphesi konusunda endişeleri artırıyor. Japon İmparatorluk ordusunun, bu olayı bölgenin işgali için bahane olarak kullanmış olması, tarihsel bir bağlam oluşturuyor.

Benzer Olaylar

Çin'de 26 Haziran'da yaşanan başka bir bıçaklı saldırıda, okul servisi bekleyen bir Japon vatandaşı anne ve çocuğu, bir saldırgana maruz kalmıştı. Bu olayda, saldırıyı engellemeye çalışan Çinli kadın yaşamını yitirmişti.