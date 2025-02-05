Japon Deprem Uzmanı Moriwaki İzmir'de Afetlerde Japonya Örneğini Anlattı

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki İzmir'de Seminer Verdi

Japon depremleri üzerine uzmanlaşmış ismi Yoshinori Moriwaki, İzmir'de "Afetlerde Japonya Örneği" konulu bir seminer gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Balçova Belediyesi tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla düzenlendi.

Deprem ve Hazırlık

35 yıldır Türkiye'de yaşayan Moriwaki, Türkiye’nin de Japonya gibi bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, "Kahramanmaraş'ta 500 yıl boyunca deprem olmaması nedeniyle enerji birikimi gerçekleşti ve bu durum 7,9 şiddetinde bir depreme yol açtı" dedi.

Moriwaki, depremlerde can kaybını önlemek için yapı denetimlerinin artırılması ve sismik izolatörlerin kullanılmasının önemini ön plana çıkardı. Ayrıca, İzmir'de 2020'de meydana gelen depreme de değinen Moriwaki, o depremde yıkılan 17 binanın betonlarında deniz kumu kullanıldığını belirtti.

Önleyici Tedbirler ve Uyarılar

Deprem hazırlığı ile ilgili olarak, hasarın %70 oranında azaltılabileceğini ifade eden Moriwaki, Japonya'daki önlemleri de aktardı. Japonya'da her bireyin cep telefonunda bir deprem uyarı sistemi bulunduğunu ve sık sık deprem tatbikatları yapıldığını kaydetti.

Depremin kaçınılmaz olduğunu belirten Moriwaki, deprem anında merdivenin kullanılmaması ve depreme hazırlık çantalarının kapıya yakın bulundurulması gibi temel kurallara uyulması gerektiğini de açıkladı.

Balçova Belediyesi koordinasyonunda İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde yüksek inşaat mühendisi ve mimar, aynı zamanda Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Genel Sekreterliği görevini de yürüten Yoshinori Moriwaki seminer verdi.

Balçova Belediyesi koordinasyonunda İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu’nda Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde yüksek inşaat mühendisi ve mimar, aynı zamanda Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Genel Sekreterliği görevini de yürüten Yoshinori Moriwaki seminer verdi.