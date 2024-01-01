Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul'un 3 ilçesine vurgu yaptı

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, CNN Türk canlı yayınında Semiha Şahin'e önemli açıklamalarda bulundu. Japonya'da yaşanan 7.6 şiddetindeki depremi değerlendiren Moriwaki, İstanbul'da özellikle 3 ilçeye dikkat çekti. Moriwaki, İstanbul'da deprem riskine karşı alınabilecek önlemler ve yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki İstanbul'un 3 ilçesine vurgu yaptı
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Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, CNN Türk canlı yayınında Semiha Şahin'e önemli açıklamalarda bulundu. Japonya'daki depremi değerlendiren Moriwaki, İstanbul'da 3 ilçeye dikkat çekti.

Moriwaki, "Normalde Japonya'da deniz tarafında deprem oluyor. Ama bu kez yerde oldu. Tsunami de oluyor. Türkiye'de deniz küçük olduğu için 1 metre en fazla 3 metre olabileceğini söyleyebilirim. 6'dan büyük senede 5-10 kez böyle deprem oluyor." ifadelerini kullandı. Moriwaki, Türkiye'de tsunami için riskli bölgeleri şu şekilde sıraladı:

- Mersin, Antalya, Alanya tarafları deniz kenarı.

- Akdeniz komple.

- Ege'de, İzmir, Muğla ve Fethiye tarafları.

- Marmara bölgesi, özellikle Avcılar, Küçükçekmece veya Büyükçekmece'nin tamamen suyun içinde kalabileceğine dikkat çekti.

Ayrıca, İstanbul'da yaşayanların ve deprem riski olan diğer bölgelerdeki kişilerin hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. Yapılacak bina kontrolleri, yaşam üçgeni, düdük ve sıvı tipi çikolata gibi önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

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