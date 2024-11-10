Japon Donanmasına Ait Mayın Tarama Gemisinde Yangın: 1 Yaralı, 1 Kayıp

Japonya'da Donanma Gemisinde Yangın: 1 Yaralı, 1 Kayıp

Japonya'nın güneybatısında, Devlet televizyonu NHK'nin bildirdiğine göre, bir mayın tarama gemisinde çıkan yangın ciddi sonuçlar doğurdu. Fukuoka eyaletine bağlı Munakata kenti açıklarında meydana gelen olayda, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) tarafından yapılan açıklamada, mürettebattan bir kişinin kaybolduğu ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Yangın ve Ekip Durumu

Yangın esnasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu aktarıldı. Yetkililer, yangının olduğu sırada yaralı ve kayıp olan iki mürettebatın geminin makine dairesinde bulunduklarını vurguladı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yangının sebebini belirlemek için de soruşturma başlatıldığı açıklandı. Gemi, içerisinde 45 civarında mürettebat ile bir tatbikat kapsamında Kagoşima eyaletindeki bir limana doğru yola çıkmak üzereyken yangın nedeniyle yola çıkamaz hale geldi ve mürettebat tahliye edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.