DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.740.783,22 -4,54%

Japon Donanmasına Ait Mayın Tarama Gemisinde Yangın: 1 Yaralı, 1 Kayıp

Japon donanmasındaki mayın tarama gemisinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:49
Japon Donanmasına Ait Mayın Tarama Gemisinde Yangın: 1 Yaralı, 1 Kayıp

Japonya'da Donanma Gemisinde Yangın: 1 Yaralı, 1 Kayıp

Japonya'nın güneybatısında, Devlet televizyonu NHK'nin bildirdiğine göre, bir mayın tarama gemisinde çıkan yangın ciddi sonuçlar doğurdu. Fukuoka eyaletine bağlı Munakata kenti açıklarında meydana gelen olayda, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) tarafından yapılan açıklamada, mürettebattan bir kişinin kaybolduğu ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Yangın ve Ekip Durumu

Yangın esnasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu aktarıldı. Yetkililer, yangının olduğu sırada yaralı ve kayıp olan iki mürettebatın geminin makine dairesinde bulunduklarını vurguladı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yangının sebebini belirlemek için de soruşturma başlatıldığı açıklandı. Gemi, içerisinde 45 civarında mürettebat ile bir tatbikat kapsamında Kagoşima eyaletindeki bir limana doğru yola çıkmak üzereyken yangın nedeniyle yola çıkamaz hale geldi ve mürettebat tahliye edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bangladeş'te Miting Öncesi Şiddet: Eski Başbakan Hasina Destekçileri ile Muhalifler Arasında Arbede
2
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında 31 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Amsterdam'da Filistin Destekçilerine Sert Polis Müdahale
4
İsrail, Şam'da Hava Saldırısı Düzenledi İddiası
5
Netanyahu, Lübnan'daki Patlamaların Sorumluluğunu Üstlendi
6
Şanlıurfa'da Düğünde Havaya Açılan Ateşle Genç Kız Hayatını Kaybetti
7
Tuskegee Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek