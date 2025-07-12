DOLAR
40,15 0%
EURO
47,03 0%
ALTIN
4.336,36 0%
BITCOIN
4.714.378,45 -0,24%

Japon Gelin ve Türk Damat Düzce'de Geleneksel Düğün Yaptı

Düzce'de Türk geleneklerine uygun düğün gerçekleştiren Japon gelin ve Türk damat, kültürlerin kaynaşmasına örnek oldu.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 12:26
Japon Gelin ve Türk Damat Düzce'de Geleneksel Düğün Yaptı

Düzce'de, Düzceli İsa Bozak ile Japon gelin Hiroe Ohashi, Türk gelenek ve göreneklerine uygun bir düğünle mutluluklarını taçlandırdı. Çift, Düzce'nin Nalbantoğlu köyünde gerçekleşen düğünle aileleri ve dostlarıyla bir araya geldi.

41 yaşındaki İsa Bozak, 8 yıl önce aşçı olarak Japonya'ya gitti. Burada, 2022 yılında Yeni Zelanda'da çalışan ve tatil için Japonya'ya gelen Hiroe Ohashi ile tanıştı. İşte bu tanışmanın ardından, genç kadın tanıştığı Bozak ile birlikte hayat kurmaya karar verdi.

Eşler, Japonya’da 2 yıl önce evlendikten sonra, kültürlerin kaynaşması adına Düzce'de geleneksel bir düğün düzenleme kararı aldılar. Damat Bozak, Japonya ve eşinin kendisi için önemli olduğunu belirtirken, 'Yeni Zelanda'da yaşıyordu; benim için Japonya'ya döndü.' dedi.

Hiroe Ohashi, Türkiye sevgisini dile getirerek, Türk misafirperverliğinden memnun kaldığını belirtip, gelecekte Türkiye'ye yerleşmek istediklerini ifade etti. Çift, ilerleyen dönemlerde Ege ya da Akdeniz Bölgesi'ne taşınmayı planladıklarını aktardı.

Düzceli İsa Bozak ile Japonya'da tanışarak hayatını birleştirdiği Hiroe Ohashi, Düzce'de Türk...

Düzceli İsa Bozak ile Japonya'da tanışarak hayatını birleştirdiği Hiroe Ohashi, Düzce'de Türk gelenek ve göreneklerine uygun düğünle mutluluklarını taçlandırdı.

Düzceli İsa Bozak ile Japonya'da tanışarak hayatını birleştirdiği Hiroe Ohashi, Düzce'de Türk...

Düzceli İsa Bozak ile Japonya'da tanışarak hayatını birleştirdiği Hiroe Ohashi, Düzce'de Türk gelenek ve göreneklerine uygun düğünle mutluluklarını taçlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ebru Yaşar Van'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
2
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Cenaze Töreni İstanbul'da Gerçekleşti
3
TİKA, Bosna Hersek'in Kültürel Mirasını Koruyor
4
Şanlıurfa'da Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi
5
Yürekleri sızlatmıştı! Şehit babasından acı haber: Mehmet Kılıç hayatını kaybetti
6
Antalya'da Baba ve Oğulun Ölümüne Neden Olan Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
7
Manisa'da İki Ayrı Yangın, 3 Tarım Makinesini Kullanılamaz Hale Getirdi

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!