Japon Gelin ve Türk Damat Düzce'de Geleneksel Düğün Yaptı

Düzce'de, Düzceli İsa Bozak ile Japon gelin Hiroe Ohashi, Türk gelenek ve göreneklerine uygun bir düğünle mutluluklarını taçlandırdı. Çift, Düzce'nin Nalbantoğlu köyünde gerçekleşen düğünle aileleri ve dostlarıyla bir araya geldi.

41 yaşındaki İsa Bozak, 8 yıl önce aşçı olarak Japonya'ya gitti. Burada, 2022 yılında Yeni Zelanda'da çalışan ve tatil için Japonya'ya gelen Hiroe Ohashi ile tanıştı. İşte bu tanışmanın ardından, genç kadın tanıştığı Bozak ile birlikte hayat kurmaya karar verdi.

Eşler, Japonya’da 2 yıl önce evlendikten sonra, kültürlerin kaynaşması adına Düzce'de geleneksel bir düğün düzenleme kararı aldılar. Damat Bozak, Japonya ve eşinin kendisi için önemli olduğunu belirtirken, 'Yeni Zelanda'da yaşıyordu; benim için Japonya'ya döndü.' dedi.

Hiroe Ohashi, Türkiye sevgisini dile getirerek, Türk misafirperverliğinden memnun kaldığını belirtip, gelecekte Türkiye'ye yerleşmek istediklerini ifade etti. Çift, ilerleyen dönemlerde Ege ya da Akdeniz Bölgesi'ne taşınmayı planladıklarını aktardı.

Düzceli İsa Bozak ile Japonya'da tanışarak hayatını birleştirdiği Hiroe Ohashi, Düzce'de Türk gelenek ve göreneklerine uygun düğünle mutluluklarını taçlandırdı.

Düzceli İsa Bozak ile Japonya'da tanışarak hayatını birleştirdiği Hiroe Ohashi, Düzce'de Türk gelenek ve göreneklerine uygun düğünle mutluluklarını taçlandırdı.