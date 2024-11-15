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Japon Prenses Yuriko 101 Yaşında Hayatını Kaybetti

Japonya İmparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko, 101 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:00
Japon Prenses Yuriko 101 Yaşında Hayatını Kaybetti

Japon Prenses Yuriko, 101 Yaşında Hayatını Kaybetti

Japonya İmparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi Prenses Yuriko, 101 yaşında hayatını kaybetti. İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaicho), Prenses Yuriko'nun tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Resmi Kyodo ajansı, 101 yaşındaki Japon Prenses'in sağlık durumunun son dönemde kötüye gittiğini aktardı. Ölüm nedeni açıklanmasa da Japon ulusal basınında Yuriko'nun zatürreden hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Savaş Dönemi Zorlukları

Yuriko'nun babası Masanari Takaginin soyu, Edo Dönemi'ne denk gelen 1800'lü yılların feodal derebeyi Hotta Masayoşi'ye dayanıyor. Tam ismi Takagi Yuriko olan Yuriko, 1923'te Tokyo'nun Aoyama bölgesinde dünyaya geldi. Gakuşuuin Kadınlar Akademisinden mezun olduktan sonra Yuriko, 1941'de dönemin İmparatoru Hirohito'nun küçük kardeşi Prens Mikasa ile evlendi.

İkinci Dünya Savaşı'nın son aylarında, ABD'nin Tokyo'ya saldırıları kapsamında evleri yakılan Yuriko, aile üyeleriyle birlikte sığınma evinde yaşamak zorunda kaldı.

Imparatorluk Ailesinin En Yaşlı Üyesi

Eşi Mikasa'nın antik Yakın Doğu tarihi araştırmalarını destekleyen Yuriko, imparatorluk resmi görevlerini de üstlendi. Üç oğlu ve iki kızı bulunan Yuriko ile Prens Mikasa çiftinin oğulları Prens Takamado 2002'de, Prens Tomohito 2012'de ve Prens Katsura 2014'te vefat etti.

Yuriko, ölümünden önce "İmparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi" unvanını taşıyordu. Eşi Prens Mikasa ise 2016'da 100 yaşında hayatını kaybetmişti. Ayrıca, Yuriko Japonya Kızılhaç Derneğinin fahri başkan yardımcılığını yürütmüştü.

Japon Prenses, Temmuz 1912-Aralık 1926 tarihleri arasında hüküm süren 123. Japon İmparatoru Yoşihito döneminde doğan son aile üyesiydi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, yaptığı açıklamada, "Yuriko'nun vefat haberi karşısında üzülmeden edemiyorum. Taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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