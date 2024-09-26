Japon Savaş Gemisi, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Tayvan Boğazı'ndan Geçti

Japon Savaş Gemisi Tayvan Boğazı’ndan Geçti
Japonya'nın Öz Savunma Deniz Kuvvetlerine ait bir muhrip, Avustralya ve Yeni Zelanda gemileriyle Tayvan Boğazı'ndan geçmiş bulunuyor.
İlk Geçiş
JS Sazanami adlı Takanami sınıfı muhrip, diğer gemilerle birlikte Doğu Çin Denizi’nden güney yönünde hareket ederek, Çin anakarası ile Tayvan Adası arasındaki su yolunu kullandı.
Çin'in Tepkisi Bekleniyor
Bu olay, Tayvan’ı topraklarının bir parçası gören ve boğazı iç suları olarak tanımlayan Çin açısından önemli bir mesele haline geldi. Çin’in yönetici organı Komünist Partisi’nin yayın organı Global Times‘da yer alan habere göre, Çin ordusu muhriplerin geçişini hareketle izlemektedir.
Askeri Tatbikat
Üç geminin, ortak askeri tatbikat için Güney Çin Denizi'ne seyahat ettiği düşünülüyor.
Gerilim Dönemi
Japon savaş gemisinin geçişi, Japonya ve Çin arasında hava sahası ile kara suları ihlallerinin gerilim yarattığı bir zamanda gerçekleşti. Japonya, 26 Ağustos’ta, Çin'e ait bir askeri uçağın, Doğu Çin Denizi'nde Japon hava sahasına girdiğini bildirmişti.
İhlaller ve Protestolar
Ayrıca, 1 Eylül’de Çin'e ait bir araştırma gemisi, Japonya’nın Tokara Boğazı yakınlarında Japon kara sularına girmişti. Tokyo, her iki olayı da diplomatik kanallarla protesto etti.
Çin'in Varlığı
Çin’in Liaoning uçak gemisi, 18 Eylül’de güdümlü füze taşıyan muhripler eşliğinde Japonya'nın bitişik bölgesinden geçiş yaptı ki bu, Japonya’nın kara sularında gerçekleşen bir ilk olma özelliği taşıyor.
Tarihi Arka Plan
Japonya, 1895 ile 1945 yılları arasında 50 yıl boyunca Tayvan'ı işgal etti. İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilginin ardından, işgal altındaki diğer bölgelerle beraber Tayvan'ı da Çin'e iade etti.