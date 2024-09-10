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Japon Yılan Balıkları Yırtıcılarından Kaçabiliyor

Japon yılan balıkları, yırtıcı balıkların midelerinden kaçabiliyor. Araştırma, ilginç bulgular ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:34
Japon Yılan Balıkları Yırtıcılarından Kaçabiliyor

Japon Yılan Balıkları Yırtıcılardan Kaçma Becerisi Geliştiriyor

Japonya'daki Nagazaki Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırma, Japon yılan balıklarının kendilerini yutan yırtıcı balıklardan nasıl kaçtığını ortaya koydu. Bu ilginç çalışma, Current Biology dergisinde yayımlandı.

Araştırma Süreci

Bilim insanları, 32 Japon yılan balığına kontrast madde enjekte ederek "Odontobutis obscura" adı verilen yırtıcı balığın sindirim sistemi içerisindeki hareketlerini X-ray ile inceledi. İncelemelerde, yırtıcı balık tarafından yutulan 32 yılan balığından 28'inin kaçma girişiminde bulunduğu, bunlardan 9'unun ise başarılı bir şekilde yırtıcı balığın midesinden kaçtığı gözlemlendi.

Kaçış Mekanizması

Yılan balıklarının, yırtıcı balığın midesinden yemek borusuna, ardından manevra yaparak solungaçlardan dışarı çıktıkları belirlendi. Bu süreç ortalama 56 saniye sürdü.

Araştırmaların Yorumlanması

Araştırmanın yazarlarından Yuuki Kawabata, bu kaçış yönteminin beklenmedik olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: "Deneyin başında, yılan balıklarının doğrudan yırtıcı balığın ağzından solungaçlara kaçacağını düşündük; ancak mide üzerinden geçerek solungaçlara ulaşmaları bizim için oldukça şaşırtıcıydı."

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