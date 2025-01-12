Japonca Öğrenen Trabzonlu Genç, Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı Ziyaret Etti

Yavuz Selim Durmuş, kendi öğrenimiyle kazandığı burs ile Japonya'da eğitim alıp tarihi anıtı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:36
Japonca Öğrenen Trabzonlu Genç, Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı Ziyaret Etti

Trabzonlu Genç Yavuz Selim Durmuş’un Unutulmaz Ziyareti

17 yaşındaki Yavuz Selim Durmuş, kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca sayesinde 5 aylık eğitim bursu kazanarak, çocukluk hayali olan Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı’nı ziyaret etti. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan Durmuş, Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 12. sınıf öğrencisi olarak bu unutulmaz deneyimi yaşadı.

Geçmişe Yolculuk

Durmuş, Ertuğrul Fırkateyni’nin 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında meydana gelen trajik kazasında yaşamını yitirenlerden bir kısmının Trabzonlu olması nedeniyle, büyüklerinden dinlediği hikayelerden etkilenerek bu tarihi olayın peşine düştü. İnternet ve çeşitli kaynaklardan edindiği bilgilerle Japonca öğrenme kararı aldı.

Eğitim Bursu ve Ziyaret

Japonya Eğitim Programı'na başvuran Durmuş, bursluluk sınavını kazanarak 5 ay süreyle Japonya’da eğitim alma fırsatı yakaladı. Bu süre zarfında hayalini kurduğu Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı’nı ziyaret ederek Japonca dil bilgisini geliştirmenin yanı sıra, tarihi bir sorumluluğu da yerine getirmiş oldu.

Yeni Hedefler

Yavuz Selim Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japonya'daki gönüllü ailesiyle geçirdiği süre boyunca çok keyif aldığını ve atalarının hikayeleriyle derinleşen bir bağ kurduğunu belirtti. Durmuş, "Japonya’daki kazada atalarımızın şehit olduğunu öğrendim. Mezarlarını ziyaret ederek dua etmeyi hayal ettim," dedi.

Baba Ziya Durmuş’tan Gurur Dolu Sözler

Baba Ziya Durmuş ise oğlunun Japonya’ya gitme isteğini önceleri sadece bir hayal olarak gördüklerini ifade ederek, "Bu süreci kendi planladı ve organize etti. Ankara’dan telefon geldiğinde ben bile şaşırmıştım. Oğlumun tarihi bir ziyareti gerçekleştirmesi bizleri çok memnun etti. Onur duyduk,” şeklinde konuştu.

Trabzon'da yaşayan 17 yaşındaki Yavuz Selim Durmuş, kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca sayesinde...

Trabzon'da yaşayan 17 yaşındaki Yavuz Selim Durmuş, kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca sayesinde 5 aylık eğitim bursu kazanıp, çocukluk hayali olan Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etme imkanı buldu.

Trabzon'da yaşayan 17 yaşındaki Yavuz Selim Durmuş, kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca sayesinde...

Trabzon'da yaşayan 17 yaşındaki Yavuz Selim Durmuş, kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca sayesinde 5 aylık eğitim bursu kazanıp, çocukluk hayali olan Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etme imkanı buldu.

İLGİLİ HABERLER

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Osmaniye İl Kongresi'nde Övgüyle Karşılandı
2
Üsküdar'da Kanalizasyon Sızıntısı Denizi Kirletti
3
İsrail Ordusundan Filistinlilere Beyt Hanun'da Güvenlik Kuşağı Önerisi
4
Sancaktepe'de İETT Otobüsüyle Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı
5
Sudan Ordusu Vad Medeni'yi Ele Geçirdi: Hartum İçin Yeni Bir Fırsat
6
Rusya, Harkiv ve Donetsk'te Stratejik Yerleşimleri Ele Geçirdi
7
Yayımcılar 2025 İçin Umutlu: Sektör Büyümeye Devam Ediyor

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı