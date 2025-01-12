Japonca Öğrenen Trabzonlu Genç, Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı Ziyaret Etti

Trabzonlu Genç Yavuz Selim Durmuş’un Unutulmaz Ziyareti

17 yaşındaki Yavuz Selim Durmuş, kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca sayesinde 5 aylık eğitim bursu kazanarak, çocukluk hayali olan Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı’nı ziyaret etti. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan Durmuş, Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 12. sınıf öğrencisi olarak bu unutulmaz deneyimi yaşadı.

Geçmişe Yolculuk

Durmuş, Ertuğrul Fırkateyni’nin 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında meydana gelen trajik kazasında yaşamını yitirenlerden bir kısmının Trabzonlu olması nedeniyle, büyüklerinden dinlediği hikayelerden etkilenerek bu tarihi olayın peşine düştü. İnternet ve çeşitli kaynaklardan edindiği bilgilerle Japonca öğrenme kararı aldı.

Eğitim Bursu ve Ziyaret

Japonya Eğitim Programı'na başvuran Durmuş, bursluluk sınavını kazanarak 5 ay süreyle Japonya’da eğitim alma fırsatı yakaladı. Bu süre zarfında hayalini kurduğu Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı’nı ziyaret ederek Japonca dil bilgisini geliştirmenin yanı sıra, tarihi bir sorumluluğu da yerine getirmiş oldu.

Yeni Hedefler

Yavuz Selim Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Japonya'daki gönüllü ailesiyle geçirdiği süre boyunca çok keyif aldığını ve atalarının hikayeleriyle derinleşen bir bağ kurduğunu belirtti. Durmuş, "Japonya’daki kazada atalarımızın şehit olduğunu öğrendim. Mezarlarını ziyaret ederek dua etmeyi hayal ettim," dedi.

Baba Ziya Durmuş’tan Gurur Dolu Sözler

Baba Ziya Durmuş ise oğlunun Japonya’ya gitme isteğini önceleri sadece bir hayal olarak gördüklerini ifade ederek, "Bu süreci kendi planladı ve organize etti. Ankara’dan telefon geldiğinde ben bile şaşırmıştım. Oğlumun tarihi bir ziyareti gerçekleştirmesi bizleri çok memnun etti. Onur duyduk,” şeklinde konuştu.

Trabzon'da yaşayan 17 yaşındaki Yavuz Selim Durmuş, kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca sayesinde 5 aylık eğitim bursu kazanıp, çocukluk hayali olan Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etme imkanı buldu.

Trabzon'da yaşayan 17 yaşındaki Yavuz Selim Durmuş, kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca sayesinde 5 aylık eğitim bursu kazanıp, çocukluk hayali olan Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etme imkanı buldu.