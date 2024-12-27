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Japonya, 2025 için 732 Milyar Dolarlık Bütçe Taslağını Onayladı

Japonya, 2025 mali yılı için 732 milyar dolarlık bütçe taslağını onaylayarak sosyal güvenlik ve ulusal savunmaya öncelik verecek.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:19
Japonya, 2025 için 732 Milyar Dolarlık Bütçe Taslağını Onayladı

2025 Mali Yılı Bütçe Taslağı Onaylandı

Japonya hükümeti, 2025 mali yılı için 115,54 trilyon yen (yaklaşık 732 milyar dolar) tutarındaki sosyal güvenlik ve ulusal savunma bütçe taslağını onayladı.

Resmi Kyodo ajansına göre, Japonya hükümeti 2025 mali yılı bütçe taslağını değerlendirerek önemli bir adım attı. Onaylanan bütçe, bir önceki yılın, 2023'teki 114,38 trilyon yen (724 milyar dolar) ile belirlenen rekorunu geride bırakıyor.

Sosyal Güvenlik Giderleri Öne Çıkıyor

Japonya'nın artan yaşlanan nüfusu ve düşük doğum oranları, 38,28 trilyon yenin yaklaşık üçte birinin sosyal güvenlik harcamalarına ayrılmasını zorunlu kılıyor. Bu durum, gelecekte sosyal güvenlik sistemine yönelik baskıları artırmaktadır.

Onaylanan bütçe tasarısı, ocak ayında başlayacak olağan oturumda meclise sunulacak. Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, başbakanlık ofisinde yaptığı açıklamada, bütçenin hızlı bir şekilde kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

İşiba, konuyla ilgili kapsamlı bilgiler paylaşacaklarını ve muhalefet partilerini destek vermeye teşvik edecek bir ortam oluşturacaklarını belirtti.

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