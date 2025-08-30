Japonya 2026'da Rekor Savunma Bütçesi: 8,8 Trilyon Yen Hedefleniyor

Japonya 2026'da Rekor Savunma Bütçesi: 8,8 trilyon yen hedefi

Odak: uzak adaların savunması, hipersonik füzeler ve insansız araçlar

Japonya Savunma Bakanlığı, 2026 mali yılı için rekor seviyede bir bütçe talebinde bulunuyor. Yaklaşık 8,8 trilyon yen (60 milyar dolar) olarak hedeflenen yeni bütçe, ülkenin savunma harcamalarında artışın sürdüğünü gösteriyor.

Kyodo News’in aktardığı bilgiye göre, bu talep 2025 mali yılı için belirlenen 8,5 trilyon yenlik bütçeye kıyasla artırılmış durumda. Bakanlığın öncelikleri arasında ülkenin uzak adalarının korunması için çeşitli füze sistemleri ve insansız hava araçlarının tedariki bulunuyor.

Bütçe talebi kapsamında, Çin'in askeri faaliyetlerine karşı ülkenin güneybatısındaki adaların savunması için tasarlanan ekipmanlar ve hipersonik güdümlü füzeler için yaklaşık 475 milyon dolar ayrılması planlanıyor.

Hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla füze tespit ve takip sistemlerinin iyileştirilmesi, Patriot hava savunma sisteminin yenilenmesi ve deniz savunma sistemlerinin takviye edilmesi için de kaynaklar tahsis edilecek.

Ayrıca bütçe içinde 2,13 milyar doların insansız hava ve sualtı araçlarının satın alınmasına ayrılması hedefleniyor.

Japonya, önümüzdeki 5 yıllık plan çerçevesinde yıllık savunma harcamalarını yaklaşık iki katına çıkararak toplam 315 milyar dolar harcamayı planlıyor. Söz konusu planın hayata geçmesi halinde Japonya, Çin ve ABD'den sonra savunmaya en fazla harcama yapan üçüncü ülke konumuna yükselecek.