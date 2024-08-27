Japonya Ay Araştırma Aracına Veda Etti

Japonya, 'Moon Sniper' ile Görevini Tamamladı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ocak ayında Ay'a iniş gerçekleştiren ve yüzeyini fotoğraflayan Akıllı İniş Aracı SLIM ile olan bağlantısının sona erdiğini duyurdu. Araç, yerel saatle 22.40'da görev sonlandırma emrini aldı.

Başarılarla Dolu Bir Görev

Kyodo News'e göre, 'Moon Sniper' lakaplı bu özel araç, belirlenen hedeflerin ötesine geçerek başarılı sonuçlar elde etti. JAXA, aracın verileri ve başarılarının detaylı bir özetini ilerleyen tarihlerde raporlayacağını bildirdi.

Ay'a Yumuşak İniş Yapan 5'inci Ülke

Japonya, 20 Ocak tarihinde Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren beşinci ülke olma başarısını elde etti. SLIM, H2A roketiyle eylülde Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatılmıştı.

İletişim Kesildi

Yaklaşık iki hafta süren üç Ay gecesi sonrası, SLIM ile 28 Nisan'da son iletişim sağlandı ve Mayıs ile Temmuz arasındaki dönemde herhangi bir temas kurulamadı.