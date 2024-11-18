Japonya Başbakanı İşiba, APEC Zirvesi'nde Aile Fotoğrafına Katılamadı

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Asya Pasifik İşbirliği (APEC) Zirvesi sırasında yaşadığı trafik sıkışıklığı nedeniyle aile fotoğrafına katılmakta zorlandı. Zirve, Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirildi.

İşiba'nın aile fotoğrafından yer almadığı anlar, zirve sırasında dikkat çekti. Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında İşiba'nın neden fotoğrafta bulunmadığını açıkladı. Hayaşi, İşiba'nın mezarlık ziyareti sonrasında zirve alanına dönüş yolunda bir trafik kazası nedeniyle sıkışıklığa maruz kaldığını belirtti. Hayaşi, "Mezar ziyareti sonrası toplu fotoğraf çekimine katılmayı planlamıştık ancak trafik kazası sonrası ani trafik sıkışıklığı nedeniyle bu zorlaştı," dedi.

Böylece İşiba, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi diğer APEC liderlerinin katıldığı aile fotoğrafında yer alamadı.

Resmi Kyodo ajansı'nın haberine göre, İşiba, Lima'nın banliyö bölgesindeki Japon asıllı eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin mezarına çiçek bıraktı. Fujimori, 1990-2000 yılları arasında Peru'da devlet başkanlığı yapmıştı ve eylül ayında 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

14-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenen APEC Zirvesi'nde ekonomik işbirliği, dijitalleşme, eşitsizliklerin azaltılması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve sürdürülebilir büyüme gibi önemli konular ele alındı.

APEC, Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu bir platform olup, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştır. Zirvenin gelecekteki tarihlerinin 2025'te Güney Kore'de ve 2026'da Çin'de düzenlenmesi planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.