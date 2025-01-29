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Japonya Başbakanı İşiba, Çin ile Liderler Düzeyinde İletişim Hedefliyor

Japonya Başbakanı İşiba, Çin ile liderler düzeyinde iletişimi güçlendirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:04
Japonya Başbakanı İşiba, Çin ile Liderler Düzeyinde İletişim Hedefliyor

Japonya ve Çin Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, komşu ülke Çin ile liderler düzeyinde iletişimi teşvik etme hedefinde olduklarını duyurdu.

İşiba, ulusal meclisin üst kanadı Danışman Meclisi (Sangiin)'nde yaptığı konuşmada, Tokyo-Pekin ilişkilerinin geleceği üzerinde durarak, bölgenin barış ve refahı için her iki ülkenin ciddi sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Başbakan İşiba, "Japonya, Çin ile liderler düzeyinde iletişimi teşvik etmeyi hedefliyor" diyerek, ilişkilerdeki zorlukların azaltılması ve koordinasyonun artırılacağını ifade etti.

Ayrıca, Japonya'nın Güneydoğu Asya ülkeleriyle iş birliğini geliştirmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu ekledi.

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