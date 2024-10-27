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Japonya Başbakanı İşiba'dan Seçim Tahminlerine Yorum

Japonya'nın Başbakanı İşiba, erken seçim tahminlerinin partisi için zor bir durumu işaret ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 20:35
Japonya Başbakanı İşiba'dan Seçim Tahminlerine Yorum

Erken Seçim Sonuçları Üzerine Açıklama

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, yapılan erken seçim tahminlerinin Liberal Demokrat Parti (LDP) için zor bir durumu ortaya koyduğunu duyurdu.

Halkın Güveni Sarsıldı

Devlet televizyonu NHK ile yaptığı açıklamada İşiba, LDP içindeki skandallara dikkat çekerek, parti yönetiminin siyasette ve parasal alanda halkın güvenini kazanamadığını belirtti. Bu durumun, LDP için büyük bir darbe olduğunun altını çizdi.

Seçim Süreci ve Tahminler

İşiba, parti içindeki bağış fonu skandalının, dış politika, güvenlik politikaları ve sosyal güvenlik konularını gölgede bıraktığını ifade etti. NHK'nin tahminlerine göre, LDP ile koalisyon ortağı Komeito, seçimlerde parlamentoda çoğunluğu elde edemeyebilir.

Seçimlerde 1332 aday arasından 465 milletvekili belirlenecek ve 233 sandalyeyi kazanan parti mecliste çoğunluğu almış olacak.

Seçimler Bugün Yapıldı

Japonya'da bugün gerçekleştirilen seçimlerde, halk, Temsilciler Meclisi (Şuugiin) için oy kullandı. İktidardaki LDP, parti içindeki skandalların etkisi altında seçime katılırken, muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti, artan hoşnutsuzluğu kendi lehine kullanarak çoğunluğu elde etmeye çalışacak.

Meclisteki 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgeleri aracılığıyla, geri kalan koltuklar ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yöntemi ile belirlenecek. Seçim sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

Son Gelişmeler ve Lider Değişiklikleri

LDP ve koalisyon ortağı Komeito, Eylül ayında lider değişikliğine gitmişti. Eski Başbakan Kişida Fumio, bağış fonu skandalı nedeniyle görevinden ayrıldı. 27 Eylül'de gerçekleştirilen kongrede İşiba, LDP'nin yeni lideri seçildi. Komeito da 15 yıl aradan sonra ilk kez genel başkan değişikliği yaşadı. Parti Genel Sekreteri İşii Keiiçi, girdiği tek adaylı seçimde yeni lider olarak belirlendi.

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