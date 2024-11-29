Japonya Başbakanı İşiba: Gazze'ye Atılan Bombalar 'Yürek Parçalayıcı'

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Gazze'ye düşen bomba miktarının İkinci Dünya Savaşı sırasında Tokyo'ya atılan bombalardan daha fazla olduğunu kaydederek bunun 'yürek parçalayıcı' bir durum olduğunu ifade etti.

Devlet televizyonu NHK tarafından bildirilen habere göre, İşiba, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sağlık Direktörü Akihiro Seita ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'deki insani durumu değerlendirdi.

İşiba, Gazze'ye yardımların sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek, Japonya'nın bu konuda kararlı bir duruş sergileyeceğini belirtti. UNRWA'nın devam eden faaliyetlerinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Lübnan'da Yardım Faaliyeti

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCR) aracılığıyla Lübnan'da yerinden edilmiş insanlar için yardım malzemeleri sağlamaya karar verdi.

Açıklamada, bu yardım kapsamına 6 bin 500 battaniye, 2 bin 500 plastik örtü ve 6 bin 500 uyku matı temin edileceği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.